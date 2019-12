Tan sólo un tráiler de juguete, es todo lo que pide para esta navidad el pequeño Jesús Manuel Chávez de 3 años, quien padece de un problema congénito, no se le desarrollaron sus piernas.

Una situación verdaderamente crítica es el escenario donde vive el sonriente Jesús Manuel, acompañado de su mamá Silvia y la pareja de ésta, en el fraccionamiento Las Palmas, donde la pequeña vivienda donde habitan la tienen de renta, sin embargo, ya llevan varios meses atrasados.

Y es que a consecuencia de que el hombre de la casa labora en la pisca de cacahuate, lleva el sustento a diario que no rebasa la cantidad de 200 pesos, con lo que tienen que comprar mandado, pagar servicios, renta, ropa y tratamientos de su hijo, “De hecho apenas tenemos como 15 días con luz porque nos la habían cortado, estoy muy desesperada, porque en estas fechas no tenemos ni para festejar la navidad”, dijo la señora.

La condición congénita que padece Jesús Manuel nunca pudo ser detectada en los nueve meses de embarazo, ya que su madre relató que a pesar de realizarse varios ultrasonidos no le mencionaron que sus piernas no se estaban desarrollando favorablemente.

“Fue hasta el día que nació cuando me explicaron lo que mi hijo tenía, de hecho me dijeron que estaba deforme de la cara” (empieza a llorar), “me lo tuvieron dos meses internado, así recién nacido lo tuve que dejar ahí para que le hicieran estudios, pero me comentaron que había sido a raíz de una bacteria o por no protegerme, pues habían pasado dos eclipses mientras lo esperaba”.

Actualmente, esta condición no ha limitado a Manuelito, disfrutar su niñez como cualquier otro infante de su edad, pues sus ganas por hacer todo independiente, hacen que se arrastre por el piso de su casa a tomar los pocos juguetes que tiene, “Es un niño muy inquieto, no le gusta estarse en un lugar por mucho tiempo, siempre está sonriendo y le da mucha tristeza verme llorar, incluso hasta “pucheros” hace, es una luz en mi vida, es mi bendición este niño, porque a pesar de todo toca una guitarra que tiene de juguete para hacernos reír”, platicó.

¿En esta navidad que le pedirías a Santa?

“Un tráiler”, contestó el pequeño con ilusión.

Su madre, Silvia Cristal dijo que le gustaría disfrutar estas fechas cenando “un pozolito”, que ella misma prepararía para su hijo y su pareja, “el papá de mi hijo desde que nació se desatendió de él, pero Dios puso en mi camino a un buen hombre que se hace cargo de los dos, no sé qué haría sin su apoyo, ya que mientras él sale desde las 4 de la mañana a tratar de traernos algo de comer, yo me puedo quedar a cuidar de mi hijo, pues mi familia y yo no somos muy unidos”

Por esta razón, creyó conveniente tener un poco de despensa para cenar en Noche Buena, un juguete para su hijo y ropa de invierno para el bebé, “Tengo muchas necesidades, nos falta calentón, en mi casa me goteo, casi no tenemos ropa, pero con que mi hijo esté bien no pido más”, agregó al poco tiempo de cuestionarle si se ha sometido al niño a un tratamiento.

“He perdido citas por falta de dinero, como son con puros especialistas no puedo pagar tanta cantidad, pero años antes me habían dicho que por 5 mil pesos lo trasladaban a Juárez para tratar de hacer algo por él, pero el diagnóstico es que no podrá caminar, ya que en una de las piernas no tiene hueso”, comentó.

Por esta razón, El Diario de Delicias hace pública esta nota, con la intención de generar en los corazones de los delicienses la empatía por los que menos tienen y poder hacer con un pequeño donativo la diferencia para esta familia, pero sobre todo en el pequeño Juan Manuel, quien día a día demuestra sus ganas por salir adelante.