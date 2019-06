Técnicos recomiendan no dejar el celular en el sol

La pila de celular puede explotar al exponerse al sol al interior de los vehículos, el técnico en reparación de celulares Rubén Méndez Reyes, dijo que aunque parece una exageración es una realidad, conserva algunas marcas de incendio en su negocio, donde las baterías guardan energía y explotan al intentar cargarlas.

En riesgo de explotar la pila de los celulares al exponerlos al sol dentro de los vehículos, sin importar la marca, cualquier fuente de calor prolongada en los equipos puede provocar quemaduras de segundo y tercer grado a los usuarios.

Con más de cinco años de experiencia, el técnico en reparación de celulares explicó la importancia que tiene para los usuarios el adquirir baterías originales para sus equipos y además extremar precauciones evitando exponer el celular durante tiempo prolongado al sol y más dentro de un vehículo, ya que uno de los riesgos más fuertes es que explote provocando quemaduras o incendios.

“Un sobrecalentamiento del celular que además no tenga su pila original, puede provocar que reviente al exponerse a diferentes fuentes de calor, una de las principales y más común es conectar el teléfono y usarlo al mismo tiempo, lo cual no permite la carga adecuada, sin embargo, la pila se está sobrecalentando”.

Otra fuente de calor es dejar el aparato dentro de un vehículo, pues con las altas temperaturas de la región dentro del auto el calor aumenta considerablemente, incrementando más el riesgo de que el celular estalle. Si sumamos el error de cargar el celular dentro del auto, las posibilidades de explosión son mayores.

“No somos conscientes del uso del equipo telefónico, las explosiones que vemos en videos en negocios de reparación de equipos de celular o alguna videocámara que captó el momento en el que estalló un celular, son reales, aunque no sean comunes no quiere decir que no nos puede pasar a nosotros”, dijo el especialista en la materia.

El entrevistado recordó que hace un año en la empresa de reparación de celulares en la que trabaja, se presentó un accidente en donde un técnico resultó con quemaduras de segundo y tercer grado al revisar un celular con una pila genérica, aunque su compañero se recuperó rápidamente, se tomaron más precauciones para la reparación de los equipos.

Para quienes adquieren una pila genérica, pueden hacerlo de emergencia para sacar los datos, fotos, contactos del teléfono, pero no para usarla como si fuera la batería original, posteriormente puede comprar la original y dejar de usar la anterior, recalcó el técnico.

Agregó que son pésimas costumbres el cargar el celular debajo de la almohada, dejarlo en la cuna al lado de los menores, prestarlo a los niños sin supervisión, cargarlo mientras se habla por teléfono o se navega en redes sociales, dejarlo cargando en el vehículo o simplemente sin conectar pero expuesto al sol y al encierro del mismo, es mejor prevenir accidentes que lamentarlos, concluyó.