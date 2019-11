Tiene desempleo tasa más alta desde 2016

Ciudad de México— En octubre, la Tasa de Desocupación nacional se incrementó a 3.60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), la más alta desde diciembre de 2016, cuando fue de 3.63 por ciento.

En septiembre pasado, la tasa de desempleo fue de 3.54 por ciento de la PEA, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.

Por sexo, la desocupación en hombres se ubicó en 3.64 por ciento de la PEA, 0.08 puntos porcentuales más que en septiembre.

En tanto, la correspondiente a mujeres fue de 3.52 por ciento, ligeramente menor al 3.53 por ciento del mes previo.

Con relación a otros indicadores del mercado del trabajo mexicano, en octubre pasado la Tasa de Informalidad Laboral nacional fue de 55.95 por ciento de la población ocupada, 0.74 puntos menos que en el mes anterior.

Dicha tasa es la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

En tanto, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal nacional (TOSI) se ubicó en 27.62 por ciento de la población ocupada, cifra 0.01 puntos menor al 27.63 por ciento de septiembre.

La TOSI considera a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

En el mismo tono, la Tasa de Subocupación nacional fue de 7.53 por ciento de la población ocupada en el mes de referencia, desde una cifra de septiembre de 7.80 por ciento.

La subocupación tiene que ver con el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda.

En octubre pasado, el 60.35 de la población de 15 años y más se ubicó como económicamente activa (tasa de Participación), esto es, fue 0.19 puntos porcentuales mayor que la de septiembre, cuando se cifró en 60.15 por ciento.