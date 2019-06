Tiran leche por saturación de centros de acopio

Productores de Leche piden que se reorganicen bien centros de acopio para evitar pérdidas a los pequeños productores .









Se ha tenido que tirar la leche porque los centros de acopio se encontraban saturados, Mario Núñez, productor de Saucillo, denunció que se estaba batallando para que se les recibiera, pues al parecer se admitía de otros estados, dijo que apenas en junio parece que se está normalizando la recepción.





Denunciaron que en el mes de mayo registraron importantes pérdidas por acides de la leche, esto al transcurrir horas sin que los centros de acopio recibieran el producto. Afirmaron que hacían filas durante horas.





“Antes del 8 de junio habíamos estado batallando con la reciba, ya que todos los centros de acopio estaban saturados y el secador también. Las pipas duraban mucho en dar la vuelta, desde principio de año teníamos problemas con esto”, comentó Núñez.





Agregó que varios compañeros tenían que tirar más de mil 100 litros de leche por acides, representando importantes pérdidas económicas, por lo que están solicitando una buena organización para evitar afectar a los pequeños productores, que dependen de llevar su producto a estos lugares o de lo contrario tienen que desecharla.





Al parecer durante este mes las cosas han mejorado, comentó el entrevistado, pues asegura que ya no han tenido que hacer largas filas para entregarla, y que ya no se han visto pipas de otros estados, por lo que esperan que esta situación ya no se vuelva a presentar.