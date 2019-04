A consecuencia de malos tratos hacia los alumnos y preferencias entre los profesores, los padres de familia tomaron la decisión de tomar las instalaciones educativas a fin de que las autoridades competentes analicen la situación y expulsen a la directora Rosalinda Domínguez, ya que existen denuncias de violencia, amenazando no desistir hasta encontrar una solución por el bien de los alumnos.

Erika Rosas, una de las más de 50 madres de familia afectadas, dio a conocer que la mañana de ayer se decidieron tomar las instalaciones para prohibir la entrada de la máxima autoridad de la primaria Agustín Melgar de la Colonia La Campesina del municipio de Delicias.

Fue a las 8 de la mañana cuando se congregaron a las afueras y esperaron que los docentes arribaran para exponerles la situación, mismos que, aunque agradecieron las medidas tomadas por verse afectados con algunas acciones, fueron amenazados por la inspectora.

“La directora al vernos, salió huyendo, no permitió que hubiera dialogo entre nosotros y no nos parece justo. Algunos de nuestros hijos han sido golpeados por ella, otros sufren de bullying y no interviene, se supone que es su obligación pero se enfoca más que nada a dividir la convivencia entre los que conformamos la escuela” expuso.

Desde hace 3 años la maestra Rosalinda Domínguez fue nombrada como directora de este plantel, tiempo en el que los padres de familia han notado gran preferencia entre algunos de los profesores, dándoles exclusividad en actividades o privilegios que a los demás no se les permite.

Dadas las circunstancias, Alfonso Gómez Sánchez, titular de Servicios Educativos Regionales tuvo que arribar al lugar para remediar la situación, sin embargo las quejosas aseguraron que no se les brindó solución alguna, que al contrario, se vio a favor de la directora y no de los alumnos.

Por esta razón, amenazaron con no desistir de la decisión tomada de prohibir la entrada al edificio, hasta que la docente en mención fuera expulsada definitivamente, así aunque los alumnos se vieran en la necesidad de tomar clases en la calle.

“De igual manera ellos también buscan perjudicar a los niños pues amenazaron a los maestros de quitarles la base a quien sorprenda apoyándonos, es una injusticia” concluyó.