Alumnado de la Secundaria Técnica número 39 y vecinos del fraccionamiento Villas de San Pedro en Meoqui, estallaron en contra de la planta Refrescos Unión o “élite”, por la contaminación auditiva que provoca el nuevo equipo de producción recién instalado, la cual afecta su ciclo de sueño y perturba las horas de clase; solicitando urgentemente la intervención del Gobierno Municipal para solucionar este problema.

A este respecto, el director de Comunicación Social, Gabriel Ortega, señaló: “No podemos adjudicar la responsabilidad a una empresa sin tener argumentos sólidos, lo que garantizamos es que el inspector de Desarrollo Urbano y Ecología asistirá a esta zona, para revisar por medio de los vecinos alguna irregularidad”.

La situación se ha presentado desde hace poco más de un mes, cuando la empresa situada al frente de este espacio habitacional agregó unas máquinas, mismas que se desconoce para qué son utilizadas, pero que el ruido ha provocado ya molestias en los habitantes.

El Diario se dio a la tarea de buscar la versión de la empresa “elite” para que explicara la situación que están denunciando los vecinos, sin embargo, no fue posible, argumentándose por parte de los empleados, que no se encontraban en hora laboral, negándose a brindar información sobre el particular.

Primeramente fueron los mismos alumnos del plantel educativo e incluso personal docente, quienes refirieron que antes de que este hecho se presentara todo marchaba con tranquilidad, pero ahora, el sonido molesto hace que sea complicado recibir clases, por no escuchar al profesor hasta incluso provocar dolores de cabeza.

“No sabemos a ciencia cierta para qué sean utilizadas, pero desde temprana hora las ponen en funcionamiento, incluso los vecinos dicen que durante la madrugada no paran, así que necesitamos que verifiquen esa situación, nos ocasiona mucha problemática”, dijo un particular de la Técnica 39.

También se entrevistó a los ciudadanos que habitan sobre la calle Catalpas y que confirmaron la versión antes citada, “Nosotros vivimos con el constante miedo de que se presente una fuga de algún químico, como en meses pasados, a raíz de que esas máquinas hacen un ruido exagerado, probablemente no están funcionando bien y es por eso que se escucha, pero está afectando a los niños que aquí viven y a los estudiantes, imagínese a uno que aquí duerme, en ocasiones es difícil conciliar el sueño”, platicó una ama de casa.

Sin embargo, este último aseguró que se estará revisando el caso y que el proceso administrativo para este tipo de quejas es hacer una inspección ocular, notificar a la compañía, aviso a la Dirección de Ecología para discernir la situación y si es necesario se practique un apercibimiento.

“No tenemos compromiso con ninguna empresa, queremos que la gente esté tranquila y aunque ya conocíamos de esta situación, empezamos a procesar la información para beneficiar a ambas partes”, concluyó el funcionario.