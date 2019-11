Trump: EU designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que designará a los cárteles mexicanos terroristas.

"He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo Trump en una entrevista divulgada el martes.

- Va a designar estos cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearles con drones y cosas así?

- No voy a decir lo que voy a hacer, pero van a ser designados. No voy a decir qué voy a hacer. Ya he ofrecido a México… Me gusta mucho el Presidente, me llevo bien con este Presidente, mucho mucho más que el anterior, y en teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre.





"Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta. En algún momento habrá que hacer algo. Mira: estamos perdiendo cien mil personas al año por lo que está llegando y está pasando a través de México. Los cárteles tienen dinero ilimitado, porque es dinero de las drogas y de tráfico de personas… Tendrías que ver algunos de los aparatos que ponen en cilindros en coches y que no puedes detectar, que no puede rastrear un perro…

"Los equipos que compras por decenas de millones de dólares no pueden hacerlo, los perros no pueden hacerlo, ¿puedes creerlo? Nada como un clásico pastor alemán de una área específica… Estamos perdiendo cien mil personas, multiplícalo por diez por las familias que son destruidas, que son absolutamente destruidas. Es una situación muy muy triste.

- ¿Va a designarlo…?

- Voy a hacerlo, absolutamente.

- Será una gran historia.

- He estado trabajando en ello por los últimos 90 días. Las designaciones no son algo fácil, tienes que pasar por un proceso.

- Le van a atacar por hacer esto.

- No me importa.

- Lo sé.

- Me atacan por todo.

Ayer, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, consideró "innecesario" calificar de "terrorismo" la actividad de los cárteles, como pidió la Familia LeBaron al gobierno de Estados Unidos, víctima de la masacre del 4 de noviembre.

"Con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Dirigen las principales redes de trata de personas. Secuestran y extorsionan con casi total impunidad. Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional", señala la solicitud.

También el lunes, Bryan LeBarón declaró a León Krauze que Estados Unidos y el presidente Donald Trump ya están reconociendo la gravedad de la situación.

"Lo que sucedió a nuestros seres queridos ha puesto más luz sobre la cantidad de daño y dolor que causan en ambos países. Tenemos un enemigo en común. ¡Ahora es el tiempo de colaborar más que nunca para dar fin a los cárteles terroristas", expuso en entrevista.





Fuente: El Universal