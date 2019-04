Uach abre sus puertas a denunciar acoso sexual

La Universidad Autónoma de Chihuahua desconoció la encuesta de redes sociales por no contar con metodología científica y a la vez hizo una invitación abierta a realizar cualquier denuncia ante la Institución.

El llamado fue para la comunidad estudiantil, para reportar cualquier tipo de violación a los derechos humanos, incluido el acoso sexual, así mismo, desestimó el trabajo lanzado en redes sociales “Encuesta Acoso Uach”, por no tener sustento metodológico científico que pudiera servir para tomar medidas correctivas.

El coordinador de Comunicación Social Luis Alonso Fierro Méndez, declaró que están al tanto del link que circula en redes sociales, sin embargo, advirtió que no es una encuesta lanzada por la UACH y señaló que las personas encargadas del cuestionario no han tenido acercamiento con la Institución, que en ningún momento ha negado el apoyo en temas de prevención y actividades en contra del acoso sexual, al contrario “se busca apoyar todo ese tipo de acciones”, reiteró.

“La encuesta es anónima, no se da a conocer si es un investigador o investigadora quien la lanza, no hay un rostro ni figura que se posicione detrás de ella, tampoco tiene una metodología puesto que no es una encuesta sino que es un ejercicio de preguntas y respuestas que está en internet y que lo puede contestar cualquiera cuantas veces quiera… no puede ser tomado como un estudio serio”, recalcó.

A pesar de lo anteriormente señalado, el vocero declaró que la Universidad Autónoma de Chihuahua se muestra respetuosa de quien desee contestar y participar en el cuestionario, pero dejó claro que ese ejercicio es ajeno a la institución y que por ello invitan a estas personas y a la comunidad en general a acudir a Rectoría, quien sí cuenta con mecanismos formales para atender todas estas problemáticas.

Finalizó aclarando que es mejor confiar en las autoridades universitarias, que hacerlo de un ejercicio que circula únicamente por medio de redes sociales.