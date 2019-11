Ubican a doctora desaparecida

Después de 12 horas de búsqueda fue localizada la doctora Sofía García Venegas, quien al momento de su aparición se encontraba con la ropa llena de tierra y solo un mechón de cabello en la cabeza, pese a su aspecto físico estaba sana y salva.

La Fiscalía de la Mujer dio a conocer que el hecho se dio ayer, poco antes de las 5 de la tarde, fue encontrada caminando, desaseada y con el cabello cortado casi a rapa; al dar con su paradero fue trasladada al edificio Lerdo de Tejada, donde sería valorada por un médico, psicólogos y los agentes del Ministerio Público para corroborar su condición de salud.

Durante las horas de búsqueda una hipótesis fue que había sido secuestrada. La primera llamada de auxilio al 911 fue realizada a las 5:30 de la mañana por parte de una amiga, quien aseguraba que la médica tenía problemas con sus papás, los cuales no la dejaban salir de su casa.

A partir de las 6:30 de la mañana, después de la llamada de sus padres, autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno, familiares y comunidad en general se abocaron a la búsqueda de la joven, quien apareció viva pero con varias lesiones y desconcertada, doce horas más tarde en un predio agrícola.

BÚSQUEDA.

Aunque muchos fueron los rumores en redes sociales, la noticia empezó a hacerse viral con la versión que la profesionista, quien prestaba su servicio social en el municipio de San Francisco de Conchos y originaria de Chihuahua capital, había sufrido un accidente automovilístico en Camargo, por lo que fue incapacitada y trasladada a este municipio de Delicias.

OPERATIVO.

Los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad a bordo de patrullas debidamente identificadas y efectivos de la Policía Ministerial buscaran en el fraccionamiento Flores del Tepeyac desde las 11 de la mañana, junto con patrullas de las Fuerzas Estatales y agentes de la Policía Estatal Investigadora.

Por varios minutos se veían pasar del fraccionamiento Flores del Tepeyac a La Salle, al igual por la avenida Río San Pedro fuertemente armados, dado a que una de las moradoras reportó que en su sistema de vigilancia (cámaras de seguridad) había captado a la desaparecida en su propiedad, imágenes que rápidamente recorrieron internet para saber cómo andaba vestida, de donde se confirmó andaba en pijama y descalza.

Aunque la FEM no dio versión oficial durante el operativo de búsqueda, el comandante de Seguridad Pública Víctor Orona Holguín, lanzó un llamado a la ciudadanía de evitar el pánico creyendo que se trataba de un secuestro pues el reporte incitaba a una desaparición, aún así solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar pronto con su paradero, pues las primeras horas eran muy importantes.

Este medio de comunicación, se dio a la tarea de asistir a la casa de donde se le vio por última vez a la doctora, lugar donde se pudo entrevistar a la mamá Mary Venegas quien refirió: “Les pido con todo mi corazón me ayuden a encontrar a mi hija, no crean lo que los medios de comunicación están inventando, ella no es ninguna drogadicta, me necesita y tengo que encontrarla sana y salva”, refirió con los ojos llorosos y desesperada.

LOCALIZADA.

Fue cerca de las 5 de la tarde de ayer jueves, cuando avisaron a los cuerpos de emergencia, que la joven había sido encontrada cerca del drive inn “La Arboleda”, estaba en un predio agrícola, sucia, con su ropa llena de tierra, en aparente estado de desubicación y con el pelo casi rapado, sólo con un mechón de cabello.

De ahí, los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer la pusieron a su resguardo y la llevaron a las oficinas situadas en el edificio Lerdo de Tejada donde se reencontró con sus papás, luego de ser valorada por médicos y psicólogos para por medio de interrogatorios saber la verdad de su desaparición.

Cerca de las 7 de la tarde, confirmó oficialmente la FEM, que elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron a la doctora Sofía García, de 26 años de edad, después de que comenzaron la búsqueda con el Protocolo Alba a petición de familiares por posible desaparición en Delicias, Chihuahua.

Fue encontrada por el reporte de ausencia y actualmente investigan las autoridades cómo está. A simple vista “se ve bien” y tienen datos de inicio, pero brindaron asistencia para conocer lo sucedido.

“En efecto, ya la localizamos. Estamos bajo reserva de qué sucedió”, afirmó Yesica Rentería, vocera de la Fiscalía de la Mujer, sin dar a conocer más pormenores.

Aunque la encontraron con buen estado, dialogan con ella porque sólo así pueden conocer los hechos, así como la realidad sobre versiones que estuvieron circulando en redes sociales en el sentido de que algo malo le había pasado.

Por otro lado la funcionaria expresó que es muy importante ante la ausencia de una persona contactar primero a la Fiscalía de Chihuahua, para garantizar la seguridad de quien sea. Había trascendido que tuvo un problema de salud antes la joven, aunque sólo con el examen y asistencia de las autoridades especializadas podrán saber si tiene que ver con la ausencia.

También exhortaron a tener cuidado con los comentarios difundidos en redes sociales, como rumores o mensajes alarmantes o de gravedad.