Ustedes son mi familia, me voy con un nudo en la garganta: vicario José Luis Armendáriz

“Ustedes son mi familia, me voy con un nudo en la garganta, pero no estoy triste, por que la tristeza no es de Dios, me voy contento a seguir mi camino”, fueron las conmovedoras palabras de despedida del vicario del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, José Luis Armendáriz Tarango, durante una misa de Acción de Gracias en su honor.





Ayer fue el último día que el presbítero, José Luis Armendáriz, estuvo presente en el Santuario de Guadalupe, pues por orden del obispado fue transferido a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Chihuahua, tras un año y medio de convivir con los fieles católicos que celebración tras celebración acudieron a escuchar la palabra del padre Gerardo Ochoa Granados y del mismo vicario.





“Es duro ver la realidad de alejarme cuando se ha convivido con ustedes, ver cómo sacan adelante a sus familias y lo que he aprendido de ustedes, y aunque soy joven he entregado todo de mi para apoyarlos y pido una disculpa si hice algo que no los ayudara cuando me lo pidieron”, durante estas palabras de despedida se pudo observar que entre los feligreses se veían algunas señoras, señores, jóvenes y niños que limpiaban sus rostros de lágrimas.





Durante la misa de Acción de Gracias para despedir al vicario José Luis, el cariño de la gente fue demostrado con aplausos, lágrimas y sollozos, pero las risas no faltaron cuando se hizo presente el grupo “proyecto de títeres” –creación del padre José Luis- quienes por medio de marionetas llamaron a los niños para acercarse al altar y dar una despedida digna al joven presbítero.





El Santuario lucio saturado de fieles que acudieron para despedirse y desearle buena suerte en su próxima misión en Chihuahua, después de la misa organizaron un convivió en su honor y agradecerle por el apoyo, oraciones y momentos compartidos. En su lugar llega el presbítero Eber Hernández Soto, anterior vicario de Saucillo.