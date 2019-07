Venderán parte de la Escuela de Enfermeria Delicias A.C.

Por 900 mil pesos fue entregado el terreno en disputa legal de la Escuela de Enfermería Delicias A.C. La directora Velia Gardea, lamentó que parte de la propiedad fuera cedida en pago de una demanda laboral a favor de la ex directora Carolina Guzmán, actualmente la propiedad se encuentra en venta por parte de una financiera.





El problema empezó en el 2012 cuando la ex dirigente inició una demanda laboral en contra de la asociación que administra a la Escuela de Enfermería Delicias A.C., el fallo del juez fue a favor de la demandante, motivo por el cual se acordó solicitar un recurso de amparo.





Velia Gardea, explicó que parte del problema fue que desde aquel año la escuela no contaba con los recursos necesarios, para pagar a la ex docente lo correspondiente a sus años laborados. A partir del 2012 a la escuela le pareció buen recurso solicitar un amparo tras otro por no contar con las cantidades solicitadas.





“Lamentablemente a partir de enero del 2019 cuando Rosalba Baeza Corrales tomó la presidencia de la asociación de la escuela, se trató de convencer a los padres de familia que era necesario liquidar la deuda con la ex trabajadora y que ella solucionaría ese problema”.





“Entre los meses de marzo y abril los estudiantes se dieron cuenta de que la nueva presidenta de la asociación, había negociado con Carolina Guzmán para liquidar la deuda que condenaba a la escuela a pagar sueldos caídos y demás prestaciones dictadas por el fallo de un juez”.





Fue en ese tiempo que los estudiantes se manifestaron con la intención de que Baeza Corrales dejara la presidencia, enterando a la sociedad de lo sucedido a través de los medios de comunicación, cosa que se logró ya que actualmente se encuentra en la presidencia Guadalupe Cárdenas Valles.





“Pero lamentablemente para el mismo mes de marzo la transacción ya estaba arreglada, la ex presidenta de la asociación había entregado dicho terreno por la cantidad de 900 mil pesos a Carolina, además de un cheque por 300 mil”, detalló.





“Antes de que los alumnos salieran de vacaciones, una financiera colocó el anuncio de venta de la propiedad, no sabemos por qué cantidad la están vendiendo y si todavía pertenece a Guzmán, lo que si es que los mismos estudiantes dicen que con esta situación amputaron una parte importante de la escuela”, agregó la entrevistada.