Por medio de la red social de Facebook, decenas de amigos del hoy fallecido Norberto Ronquillo Hernández se reunieron para elaborar un video de despedida, con un guion que a cualquiera hace que se le escurra alguna que otra lágrima.

Jóvenes estudiantes no sólo de esta nación, si no de diferentes países grabaron un video para decirle unas palabras a un entrañable amigo, compañero y joven que deseaba como cualquier otro, cumplir sus sueños ahora que se graduaría de Mercadólogo Internacional, por lo que dijeron un mensaje produndo y de aliento para recordarlo por siempre.

“Sabemos que fuiste fuerte y entre gritos ahogados llamabas a los que más te amaban” se dice en el video.

Este cortometraje inicia de esta manera:

“Es un día normal, tomas tu mochila y sales a la escuela, con sueños, con metas, con ilusiones, pensando en ti, pensando en tu familia, pensando en tus amigos, en tu novio o novia. Pensando ¿Qué plan tengo para mañana? ¿O que tal para la semana que viene? Pensando en tus tareas o en que vas a cenar para la noche, o incluso esperando con ansias tu graduación. Sales de tu casa y ya no regresas, ya no regresas, ya no regresas, ya no regresas.”

Continua: “Eres estudiante, hijo, hermano, un buen amigo, un increíble ser humano que lo único que hacías era luchar por tus sueños que sólo tú sabes cuánto te ha costado. Y sin embargo, solo porque alguien que no conoces lo decidió, ya no regresas; Alguien extraño, alguien que ni sabe quién eres, o la fuerza que puede causar tu ausencia. Y logras cambiar a todo un país sin siquiera saber que lo has hecho.”

“Queremos sentirnos seguros en este país, dónde ser jóvenes con sueños, un estudiante, cantante, fotógrafo, científico, deportista, emprendedor alguien que se levanta a “chingarle” (sic) duro todos los días, alguien con talento y ganas de hacer de México un lugar mejor… simplemente se esfuman, sólo porque sí. ¡Ya basta, queremos paz, queremos justicia queremos salir allá afuera hombres y mujeres por igual de todas las edades, ideologías y profesiones!”

“Sólo queremos ir a la escuela, al cine, al parque con nuestra pareja o nuestra familia, ¡Y merecemos regresar! En serio, ya basta. Tal vez yo no te conocía ni tu a mí, pero sabemos que fuiste fuerte y entre gritos ahogados llamabas a los que más amabas y ahora dejas un espacio vacío aquí para abarcar un lugar mejor en el cielo.”

“Nuestras palabras no van a cambiar nada pero tú lo cambiaste todo. Hiciste que todo el país te volteara a ver con esperanza y aunque tal vez no te hayas dado cuenta, edificaste un imperio difícil de destruir; Nos uniste a todos y nos hiciste ver cuán frágil es esta sensación de seguridad. Por todos los jóvenes que han sufrido esto, por todos los que nos están faltando, por todos los hijos de México que ya no están; ¡Nos falta uno, cinco, cuarenta y tres, cien, quinientos, mil, nos falta Norberto.”