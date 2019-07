Vinculan a proceso a presunto asesino de Norberto

“Estoy muy contento por el avance de las investigaciones, pero esta detención no se tenía que filtrar para no entorpecer el proceso”, afirmó Norberto, padre de Norberto Hernández Ronquillo, tras darse a conocer la noticia de la detención y vinculación a proceso de “Daniel”, quien al parecer es primo del joven estudiante.





El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México también informó, que un Juez de Control ya lo vinculó a proceso por el delito de secuestro agravado, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la capital del país.

De acuerdo con los primeros datos se trata de Daniel “N”, medios nacionales reportaron que el investigado podría tener parentesco con el joven estudiante de la Universidad del Pedregal.

Norberto Hernández dijo al respecto que la procuradora Ernestina Godoy, le habló y comentó que desafortunadamente a la Suprema Corte de Justicia se le resbaló y publicó la detención, a lo que aseguró “no era el momento, por el caso tan delicado y tan fuerte que ha sido”.





“Me vine de México muy contento la semana pasada por el avance de ayer y cierta información que no puedo dar a los medios de comunicación, por obvias razones, porque todavía es un caso abierto”, comentó.





“Yo estoy muy contento porque tanto la procuradora como el fiscal, son gente muy profesional, la prueba está en la detención de esta persona, pronto van a saber muchas noticias agradables del caso”, adelantó.





“Algo que pedimos la familia de Norberto, es dejar que las autoridades hagan su trabajo, para que no se vaya a dañar el caso, no sé, desde un pequeño detalle como no leerles sus derechos cuando se les vaya a detener, no sé cómo se le llame a eso jurídicamente, pero me refiero a que no me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad de salir de prisión, por una falla en el sistema o entorpecer las investigaciones”.