Visitas a museos de Delicias, 80% son extranjeros

Con visitantes de Monterrey, Estados Unidos y Ciudad de México, así como de la región en el Museo de Paleontología, se apreció este Jueves Santo una buena asistencia y también en el Museo del Desierto Chihuahuense, sin embargo, se destaca que los espacios turísticos no son muy aprovechados por los mismos habitantes sino por los paisanos.

Sin duda alguna, este Jueves Santo, día de vacaciones para los estudiantes y descanso para algunos adultos, fue motivo para que las familias completas visitaran algunos espacios turísticos de la ciudad, como lo son los museos con los que cuenta Delicias.

Aunque desde temprana hora empezaron a recorrer estos espacios, Rodolfo Fierro Chavarría, director del Museo de Paleontología y comodatario del Mudech, comentó que aunque registraron buena afluencia durante todo el jueves, destacó que la mayoría de los asistentes eran originarios de otros estados de la República e incluso de otros países.

“Esto refleja que los mismos habitantes de esta región, no aprovechan los lugares emblemáticos que tenemos sino que más bien son visitados por personas que no viven aquí y esto debería ser una invitación para todas esas personas que no asisten lo frecuenten más, ya que sí ha bajado la estadística de interés en los asuntos culturales y de historia”, agregó.

Esto se lo atribuyó a la inseguridad que existe en la Zona Centro Sur, pues consideró que los mismos vecinos de esta mancha urbana o las cercanas, no salen a vacacionar o disfrutar un espacio libre por temor a que roben su casa, por ejemplo.

En el caso del Museo del Desierto Chihuahuense, Emmanuel Morales, coordinador de Comunicación, explicó que aunque aún no manejan una cifra exacta de cuántos visitantes han tenido, ya que eso se refleja hasta concluir la temporada vacacional, aseguró que han asistido bastantes grupos nutridos de personas a disfrutar de las salas de exhibiciones.

Es importante mencionar que los museos de Paleontología y el del Desierto, estarán trabajando de manera normal bajo los horarios ya acostumbrados, que son de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con el fin de brindarle esta opción a los vacacionistas.