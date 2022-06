“Moriré en seis meses”: exportero del Manchester United

Andy Goram, el exportero que vivió momentos de gloria en el Manchester United de Sir Alex Ferguson ha confesado que sufre cáncer terminal, y solo le quedan seis meses de vida.

Goram, que también fue considerado como el mejor portero de la historia del Rangers escocés aseguró en una entrevista a Daily Record que el cáncer se le ha propagado a su hígado, vértebras, costilla y el pulmón derecho.

A sus 58 años ofreció lo que podría ser su última entrevista para hablar de la enfermedad, que creía solo era una indigestión y que se terminó convirtiendo en la peor de sus pesadillas.

“Pensé que tenía una indigestión severa. Era como si mi garganta estuviera bloqueada, pero después de varias semanas todo empeoró“, aseguró el exfutbolista.

“Todo lo que comía o bebía ni siquiera llegaba a la mitad de mi estómago, pues inmediatamente lo vomitaba. No pude hablar cara a cara con mi médico durante dos semanas porque estaba en agonía total. Adelgacé 25 kilos en un mes“, continuó.

Luego que se complicara su estado de salud decidieron hacerle varios exámenes médicos y el diagnóstico fue totalmente devastador, pues el tumor que le hallaron estaba en una zona imposible de operar.

Aunque le ofrecieron un tratamiento de quimioterapias, el doctor que trata su caso le indicó que eso solo le daría unos tres meses más de vida.

“El médico me explicó donde estaba todo el cáncer, y que era inoperable. Esa palabra me golpeó fuerte. El especialista me dijo que si me someto a la quimioterapia me quedarán un promedio de nueve meses de vida, y si no lo hago, un promedio de seis”, aseguró Goram.

“¿Hacer la quimioterapia para estar en agonía durante tres meses más y con la calidad de vida en cero? No, gracias. La quimioterapia está fuera del menú. Estoy en cuenta regresiva y pronto terminará, pero trataré de disfrutar todo lo que me queda siendo quien soy, y no quiero lástima”, confesó el exportero.

Goram participó en 43 encuentros con la Selección de Escocia entre 1985 y 1998. Mientras que con el Glasgow Rangers jugó 184 partidos y ganó cuatro ligas y tres copas.