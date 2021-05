“Pensé que se había muerto”, confesó la esposa de Raúl Jiménez

Luego de siete meses del fuerte choque entre Raúl Jiménez y David Luiz, que alejó al delantero mexicano del Wolverhampton de las canchas, su esposa, la actriz Daniela Basso, recordó lo que ella sintió en ese momento, mientras se vivían horas de angustia sobre el terreno de juego.

Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen, ves reacción. Pero no vi nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”, reveló la actriz en una entrevista para New York Times.

Aunque las primeras sensaciones fueron alarmantes, Daniela confesó que las horas posteriores al fuerte golpe que recibió Raúl se volvieron todavía peores, ya que no lograba comunicarse con nadie que le pudiera informar el estado de salud de su esposo.

De ver al accidente, hasta que yo supe que él estaba vivo pasaron 45 minutos. Imagínate, 45 minutos en que intentaba tener la cabeza fría y decir que todo estaba bien”, recordó Basso.

Daniela no pudo permanecer al lado del atacante tras su cirugía debido a la pandemia del covid-19 y a que tuvo que hacerse cargo de la pequeña hija de ambos.

Actualmente, Raúl Jiménez se encuentra sumamente mejorado y continúa estrenando en los campos de los Wolves, aún manteniendo la esperanza de poder volver acción en la última jornada de la Premier League que se disputará el domingo 23 de mayo y donde su equipo enfrentará al Manchester United.