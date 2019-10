“Me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”: el infierno que vivió JC Chávez

Julio César Chávez, ídolo del boxeo mexicano y uno de los deportistas más exitosos del país, compartió con Infobae México el infierno que vivió en una de las etapas más oscuras de su vida en la que estuvo a punto de perderlo todo por su adicción a las drogas y el alcoholismo.

El excampeón de boxeo reveló que pasó los peores cuatro meses de su vida en un centro de rehabilitación, luego de estar por varios años consumiendo drogas.

“Los cuatro meses y medio más tristes de mi vida los pasé en un centro de rehabilitación en el que mi esposa me metió a la fuerza, yo creo ya harta de mi situación. Estaba en un galerón con 120 cabrones cochinos, mugrosos y yo no podía creer que estaba ahí, yo era el gran campeón mexicano. Me levantaban a la 06:00 de la mañana, me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”, comentó Chávez.

Luego de ello, decidió darle un rumbo distinto a la vida, dedicarse de lleno a su salud y apoyar a gente que como él, cayó en las manos de las drogas, Chávez incluso tiene su fundación y clínicas de rehabilitación.

El exboxeador lleva 10 años sin probar drogas (Foto: Juan Vicente Manrique)

Como profesional llegó a 90 peleas invicto, sin embargo dijo que si no hubiera caído en las drogas y el alcohol, su sueño era lograr 100 combates seguidos.

“Si no hubiera caído en el alcohol y la droga hubiera llegado a 100 peleas invicto porque era un peleador natural, ya que a mi no me enseñó nada nadie. Me hice campeón a base de puro golpe, pero es más difícil dejar el alcohol y la droga que ser campeón del mundo”, mencionó.

Señaló que por sus adicciones se convirtió en un ser despreciable que le faltó el respeto a su familia y amigos.

Indicó que lleva 10 años limpio, sin probar un solo gramo de drogas, porque se mantiene en rehabilitación y se ha alejado de todo tipo de adicción. Refirió que ahora se dedica a ayudar a otras personas que han caído en algún tipo de adicción y cuenta con dos clínicas de rehabilitación, una de ellas en su casa de Culiacán, Sinaloa, donde apoya a otras personas en su mayoría jóvenes con severos daños y quienes a la postre salen rehabilitados.





Sobre los narcobloqueos Culiacán

Chávez dijo que AMLO actuó de forma adecuada ante los hechos en Culiacán (Foto: Juan Vicente Manrique)

El campeón en diferentes pesos ha sido señalado por se relación con algunos personajes relacionados con los cárteles de la droga, al ser cuestionado sobre los hechos violentos de la semana pasada en su ciudad, donde integrantes del cártel de Sinaloa sitiaron la capital, señaló que incidentes son muy lamentables porque toda mi familia se encontraba allá, porque hubo amigos que estaban en medio de los balazos”.

Dijo que afortunadamente no pasó nada mayor en Culiacán. A una semana se comienza a retomar la vida normal y espera que el gobierno no se vuelva a meter en la ciudad. Dijo que lo vivió como si hubiera sido en carne propia porque su familia estuvo en riesgo.

Aseguró que él conoce a todos en la capital de Sinaloa, incluidos a los hijos de “El Chapo, pero que no se mete con ellos y ellos tampoco se meten con nadie en la ciudad. “Yo conozco a todos”.

“Fue una cosa delicada. Creo que el presidente hizo bien en soltar a ese muchacho”, declaró.

Dijo que cada fin de semana está en Culiacán, pero ese día no se encontraba ahí, aseguró que “estuvo duro, estuvo delicado”.

Julio César Chávez señaló que él conoce a Ovidio Guzmán (Foto: Juan Vicente Manrique)

“Lo único que si puedo decirte es que el presidente hizo lo correcto, no quiero meterme en esto porque yo vivo en Culiacán, pero yo sé cómo está la cosa allá, es algo muy delicado y esa gente es ley por la buenas y si les haces algo van a reaccionar”, dijo.

Julio César Chávez indicó que se tuvo que actuar de otra forma, pero reiteró que la desición de López Obrador y su gobierno fue la adecuada por que el cártel de Sinaloa se hubiera ido con todo.

“He tenido amigos y sigo teniendo amigos (narcos). Pero una cosa es que sean amigos y otra que haga negocios con ellos. Gracias a Dios nunca he hecho negocios con ellos”, reconoció Chávez.





Fuente: www.infobae.com