“Ya dejen de matarme c*brones”, responde JC Chávez a las falsas versiones sobre su muerte

En las redes sociales comenzó a esparcirse el rumor de que había muerto una leyenda del boxeo mexicano.

Los usuarios comenzaron a reportar la muerte de Julio César Chávez con mensajes como: “El famoso boxeador mexicano J.C.C fue encontrado muerto en su mansión de Sinaloa. Se ignora la causa de muerte” y “Verdaderamente lamentable que J.C.C haya fallecido, fue gloria nacional. QEPD”.

Sin embargo, fue el mismo púgil quien desmintió la noticia a través de un video que publicó en sus redes sociales: “Vivito y coleando, ya dejen de matarme cabrones”, dijo el ex boxeador frente a la cámara mientras se ejercitaba en una caminadora.

De igual forma escribió en su cuenta de twitter un mensaje cargado de humor para desmentir las falsas versiones: "¡Qué pasó, qué pasó! Aquí ando corriendo, así que todavía les voy a seguir dando lata”.

Algunos de los perfiles que se encargaron de divulgar la falsa muerte del mítico campeón mexicano afirmaron que su cuerpo había sido encontrado en su mansión de Sinaloa, sin que se supiera a ciencia cierta la causa del fallecimiento.

La noticia surgió dos días después de que el exmulticampeón de boxeo disputara una pelea de exhibición contra Jorge “El Travieso” Arce, en Tijuana, frente a unas 5,000 personas.

En el combate la adrenalina invadió a los protagonistas, al grado que cuando la campana indicó el final de la contienda, ambos pugilistas siguieron repartiéndose con todo, obligando al réferi a separarlos.

Sin embargo, tras el encuentro el “Travieso” Arce aseguró que dejó que Chávez se luciera por el inmenso respeto que le tiene desde la infancia. "Al campeón lo respeté mucho. Es un gran campeón, lo admiro, es mi máximo ídolo desde niño y jamás le iba a faltar el respeto. Tenía que dejar que se luciera”.

Arce explicó que el motivo de la pelea fue para recaudar fondos para Christian Castillo, hijo del exboxeador Luis ‘Temible’ Castillo, quien sufrió una lesión cerebral.

“Me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”

Julio César Chávez, con el cinturón de campeón mundial que ganó en su juventud. (Foto: Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

Julio César Chávez compartió con Infobae México el infierno que vivió en una de las etapas más oscuras de su vida en la que estuvo a punto de perderlo todo por su adicción a las drogas y alcoholismo.

El excampeón de boxeo reveló que pasó los peores cuatro meses de su vida en un centro de rehabilitación, luego de estar por varios años consumiendo drogas.

“Los cuatro meses y medio más tristes de mi vida los pasé en un centro de rehabilitación en el que mi esposa me metió a la fuerza, yo creo ya harta de mi situación. Estaba en un galerón con 120 cabrones cochinos, mugrosos y yo no podía creer que estaba ahí, yo era el gran campeón mexicano. Me levantaban a la 06:00 de la mañana, me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”, comentó Chávez.

Luego de ello, decidió darle un rumbo distinto a la vida, dedicarse de lleno a su salud y apoyar a gente que como él, cayó en las manos de las drogas, Chávez incluso tiene su fundación y clínicas de rehabilitación.

Como profesional llegó a 90 peleas invicto, sin embargo dijo que si no hubiera caído en las drogas y el alcohol, su sueño era lograr 100 combates seguidos.

“Si no hubiera caído en el alcohol y la droga hubiera llegado a 100 peleas invicto porque era un peleador natural, ya que a mi no me enseñó nada nadie. Me hice campeón a base de puro golpe, pero es más difícil dejar el alcohol y la droga que ser campeón del mundo”, mencionó.

Señaló que por sus adicciones se convirtió en un ser despreciable que le faltó el respeto a su familia y amigos. Sin embargo, aseguró que lleva 10 años sin probar “un solo gramo de droga”.





Fuente: www.infobae.com