10 deseos navideños en los clubes de Liga MX

CDMX.- Es 25 de diciembre y en solo tres semanas comenzará el Clausura 2024, un torneo en el que varios clubes tienen cuentas pendientes.}

Mientras el América buscará el bicampeonato, y la estrella 15 en el escudo, otros cuadros deberán lavar sus pecados tras un triste torneo.

Chivas A la caza del América

Después de meses entre escándalos por la separación de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, de la penosa eliminación en Cuartos de Final, de la salida del serbio Veljko Paunovic de la dirección técnica, el Guadalajara no solo está obligado a recuperar el protagonismo con la llegada de Fernando Gago, sino a acortar la distancia como el América, que sí se ha comportado como grande y por ello ya se alejó a dos títulos de Liga.

Cruz Azul A superar la pena

Antepenúltimo de la clasificación, Cruz Azul hizo una limpia a todos los niveles, desde futbolistas como Sebastián Jurado hasta el técnico Joaquín Moreno y el director deportivo Óscar Pérez. La Máquina contrató a jugadores como el central argentino Gonzalo Piovi y el delantero Gabriel Fernández, así como al DT Martín Anselmi y al directivo Iván Alonso en sustitución del "Conejo". Al equipo le urge retomar el protagonismo, más en un su regreso al Estadio Azul.

Pumas Ya sin Mohamed

La vida sin Antonio Mohamed. El técnico le devolvió el protagonismo a los Pumas, pero se hizo a un lado de forma intempestiva, con el argumento del cansancio mental, de la desmotivación, cuando un día antes de su renuncia aún luchaba por el pase a la Final. Ahora con el DT Gustavo Lema (ex auxiliar del "Turco") y sin el goleador Gabriel "Toro" Fernández, el equipo tratará de mantener los niveles que lo guiaron al cuarto lugar del torneo anterior y, sobre todo, romper la sequía de 13 años de su último título.

Monterrey A ver si ahora, "Tano"

Fernando Ortiz desperdició a una de las plantillas más potentes del Apertura 2023. Si bien las lesiones -en particular la de Sergio Canales-afectaron el desarrollo del equipo, el "Tano" quedó fuera al primer round de la Liguilla, en los Cuartos de Final contra el Atlético de San Luis. Existe la duda sobre si el "Tano" está a la altura como técnico, más cuando los Tigres no se cansan de llegar a Finales y de reclamar su sitio como un equipo grande.

Tigres Por la novena

Muy cerca se quedaron los Tigres de la novena, del gol 200 de André-pierre Gignac, de vencer al América en su tercera Final, de alimentar el debate sobre los equipos grandes y populares. El equipo de Robert Dante Siboldi, aquel al que alguna vez Miguel Herrera calificó como un plantel viejo, mostró una vez más sus tablas para jugar en instancias decisivas, para manejar los escenarios de presión.

América La 15

Lo primero que le pidió el dueño Emilio Azcárraga al América fue la 15, poco después de la conquista de la 14. Las Águilas proyectan, en voz de su técnico André Jardine y el ya retirado Miguel Layún, convertirse en un equipo de época. El cuadro azulcrema jugará "Concachampions" y busca clasificar, por medio de esta competencia, al Playoff para la Intercontinental y de paso obtener el boleto al Mundial de Clubes 2025.

León A lavar ridículo

El papel del León en el Mundial de Clubes fue vergonzoso. Eliminado en el primer partido del Mundial de Clubes, el ridículo le costó el puesto a Nicolás Larcamón. El uruguayo Jorge Bava llegó al Bajío como nuevo técnico. La Fiera también tuvo una Liguilla deplorable, eliminada por el América en los Cuartos de Final. El equipo está en reconstrucción, necesitado de lavar la imagen que dejó en un semestre en el que presuntamente trascendería.

Toluca Exorcismo

El Toluca corrió a Ignacio Ambriz de forma intempestiva, cuando el equipo marchaba séptimo de la clasificación, aun en zona de Play In. Un legendario como Carlos María Morales empeoró las cosas en su interinato, al grado de que ni siquiera avanzaron a Fase Final, como duodécimos. SanCadilla ha explicado el desorden directivo que priva en el cuadro choricero, ahora con el portugués Renato Paiva en el timón. El desafío es mayúsculo, nada menos que devolver la grandeza a los Diablos.

Necaxa Salir de la mediocridad

Sotanero del Apertura 2023, el Necaxa está obligado a respetar su historia. El equipo dio pena en el marco del festejo de sus 100 años, con solamente tres victorias en 18 partidos. Eduardo Fentanes no pudo trascender con Santos, pero ahora deberá sacar de la ruina a los Rayos, aunque quizá no sea tan complicado porque tal parece que el equipo no lo puede hacer peor.

Atlético de San Luis La constancia

No ser flor de un día, ese es el objetivo del Atlético de San Luis. El equipo fue la gran sorpresa del Apertura 2023, al colarse hasta las Semifinales pese a perder a su técnico casi por empezar el torneo y aunque apostó por el novato Gustavo Leal, quien era auxiliar de André Jardine. Cayeron brutalmente en la antesala de la Final, 5-2 ante las Águilas, pero el reto ahora consiste en por lo menos repetir Liguilla.