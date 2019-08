5 pesistas rusos enfrentan más cargos de dopaje

Moscú (AP) — Cinco pesistas rusos, todos medallistas mundiales o europeos, enfrentan cargos de dopaje que pudieran anunciar otra ola de casos en diversos deportes.



La Federación Internacional de Halterofilia dijo el martes que la evidencia contra los pesistas, incluyendo el medallista de bronce olímpico Ruslan Albegov, se deriva de nuevas investigaciones de la de la Agencia Mundial Antidopaje del uso de drogas en los deportes en Rusia.



"Es un acontecimiento importante que muestra que se está aplicando la justicia a quienes hacen trapas en sus deportes”, le dijo AMA a The Associated Press en un correo electrónico.



"La agencia espera más anuncios similares de federaciones que han comenzado a manejar resultados sobre las bases de paquetes de evidencias proveídos por AMA”.



El presidente de la federación de halterofilia Tamas Ajan dijo que las violaciones ocurrieron “hace algunos años” y los cargos deben ser vistos como parte de los esfuerzos para limpiar el deporte, que fue responsable de decenas de casos de dopaje en olimpiadas recientes.



"No hemos mostrado ninguna duda para tomar las decisiones adecuadas”, dijo Ajan, líder de la federación desde el 2000, en una declaración. “Aunque la federación ha hecho mucho para comenzar a traer un nuevo capítulo para nuestro deporte, nosotros también hacemos lo que podemos para procesar casos históricos de dopaje”.



Albegov es un bicampeón mundial que ganó el bronce en julio en un evento de pruebas para las Olimpiadas del año próximo en Tokio.



Los otros son la campeona mundial Tima Turiyeva y los campeones mundial Oleg Chen y David Bedzhanyan, además del medallista de plata europeo Egor Klimonov.



Rusia fue suspendida de la competencia de pesas en las Olimpiadas del 2016 cuando la federación dijo que sus problemas de dopaje habían causado desprestigio al deporte. Para las Olimpiadas del año próximo en Tokio, Rusia es uno de 17 países afectados por nuevos cargos de dopaje que ha restringido el tamaño de sus equipos.



AMA ha estado analizando un vasto archivo de datos obtenidos en enero del laboratorio antidopaje de Moscú, donde casos de dopaje fueron encubiertos durante años. AMA ha estado comenzando a entregar sus resultados a federaciones de deportes. La agencia obtuvo además un grupo de muestras de análisis de drogas en abril.



AMA está dejando que las federaciones de deportes conduzcan la presentación de cargos a sus deportistas, pero si siete que los organismos rectores no actúa de acuerdo a la evidencia, pudiera presentar sus propios cargos contra deportistas rusos.