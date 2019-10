A consolidar el GP de México

Ciudad de México.- El GP de México ya acelera hacia el futuro.

Alejandro Soberón Kuri, presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), empresa promotora del Gran Premio de México, se mostró complacido no sólo con la organización de la reciente carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sino con lo que han construido en equipo en los últimos cinco años.

Ahora, los organizadores de la carrera de Fórmula Uno en el País buscan consolidarlo en el plano internacional para los siguientes tres años del nuevo contrato y, lograr que se mantenga por muchos años más.

- ¿Existe algo de Alejandro Soberón en el Gran premio de México?

"Lo que hace Alejandro Soberón es tratar de poner el mejor equipo y apoyarlos en todo. Ellos me presentan sus iniciativas y las comentamos entre todos. Es un trabajo en equipo.

"Nosotros en el grupo nunca hemos apostado por los individualismos porque sabemos que la mejor solución proviene de una reflexión colectiva".

- Tras cinco años, ¿Se han hablado de algún cambio en adecuaciones a la pista que haya pedido la Fórmula Uno, la FIA o los pilotos?

"Estamos tratando de darle mantenimiento permanentemente y por eso llegan y los comentarios que recibimos sobre la pista son espléndidos y es porque se está trabajando siempre en la pista.

"Constantemente hay ideas de nuevas ubicaciones y de cómo brindarle otro tipo de comodidades al público y por primera vez se realizó un estudio para ver si podíamos tener unas gradas en las "s" y el resultado fue magnifico, gusto mucho.

"Estaremos trabajando los siguientes meses con mucho entusiasmo y gusto para ver qué podemos innovar. Después de cerrar el ciclo de los primeros cinco años, ahora abriremos el nuevo de los próximos tres trabajando en equipo, buscando consolidar al Gran Premio de México como un espacio de convivencia y un espacio de presentación de México al mundo".

- ¿Qué hace el Gran Premio de México para perfeccionarse año con año?

"Hay un equipo que trabaja todo el año, equipo que dirige Federico González (Compeán), director del Gran Premio, y que está todo el año pensando como mejora los detalles.

"Todo es mejorable en la vida, entonces, partimos de la base de que hay cosas qué cambiar, trabajar y tratar de perfeccionarlas. Yo diría que es motivo de ese trabajo de tantos meses.

"También es justo decir que regresan un año después y se vuelven a encontrar con este público increíble que es el público mexicano.

"Es un trabajo de equipo de tantas personas y organizaciones para que tengamos un fin de semana festivo, alegre, con saldo blanco, yo creo que darle su reconocimiento a todos ellos.

"Un agradecimiento a la Jefa de Gobierno por el operativo que se hizo en la Ciudad. Por su apoyo para encontrar nuevos mecanismos para que siguiera la Fórmula Uno en México.

Agradecerle al Alcalde de Iztacalco su participación en el fin de semana y el trabajo con las áreas de Gobierno".

Más mexicano

Las críticas emanadas por Sebastian Vettel, piloto alemán de Ferrari, en torno al trofeo que se entrega en el Gran Premio de México desde la edición 2018 ya fueron escuchadas.

"Ayer mismo empezamos la conversación con ellos (patrocinadores) y desde luego le vamos a poner mucha atención", aseguró Alejandro Soberón Kuri, directivo de CIE, promotora del GPMX, sobre el premio que se da a los tres mejores pilotos de la carrera, mismo que no ha sido del agrado del piloto de la Scuderia, quien ha sugerido que se regrese a un diseño más tradicional, más mexicano.

"Yo creo que el trofeo que hacía TANE era maravilloso, con un diseño de un artista mexicano. Vamos a regresar y vamos a ponerle un enfoque muy importante a eso".