A Gignac le permiten todo

Ciudad de México.- André-Pierre Gignac querrá mucho a México pero a juicio de Robert Dante Siboldi hace lo que quiere en la cancha porque alguien lo cobija en el futbol mexicano.

"Si la gente se lo permite, me refiero a los árbitros o directivos o quien se lo permita, pues bien por él porque está sacando ventaja de eso", explicó Siboldi hoy en La Noria.

"La verdad tenían impotencia porque no podían hacernos un gol porque si bien hubo momentos que tuvieron la pelota, el control del partido lo tuvimos nosotros. Podrán decir que estuvimos atrás y jugar a contragolpe, pero es opinión de cada quien. No podían hacernos el gol hasta el último minuto, Gignac se desesperaba por no tener balones".

Así reaccionó el timonel charrúa cuando se le preguntó sobre el conato de bronca que vivió el delantero galo con Jesús Corona al final del 1-1 el sábado pasado en el Estadio Universitario.

"Las discusiones con el árbitro, por lo que me dicen los muchachos es muy común, entonces si se lo permite el árbitro es problema del arbitraje", agregó.

Con 3 Finales por delante, como los celestes lo describen, el especialista en coaching Bernardo Angulo reapareció en La Noria.

"Trabajamos en el campo, confianza y seguridad, pero también trabajamos fuera del campo; tenemos a Bernie que nos está apoyando mucho, en el aspecto mental, de confianza y seguridad, de creer en uno mismo para poder apoyar al compañero", apuntó Siboldi.

La Máquina marcha con 17 puntos en la posición 12 de la clasificación y le resta encarar a León, Santos y Atlético de San Luis.

"El equipo no se ha entregado ni yo estoy pensando en el siguiente (torneo), estoy pensando que tenemos que ganar tres partidos y además tratar de jugar mejor cada vez. Creo que se hizo un muy buen partido contra Tigres, se hizo lo que se planificó, lamentablemente un gol pasada la hora nos tiró abajo lo que pudo ser un triunfo", agregó.