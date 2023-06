A Verstappen no le importan los problemas de Checo

CDMX.- Max Verstappen no le da importancia a los problemas por los que pasa su compañero Sergio Pérez.

El neerlandés le dio a Red Bull su victoria número 100 en la Fórmula Uno durante el Gran Premio de Canadá gracias a su consistencia en la carrera y a su talento.

Checo, en cambio, desde hace 4 carreras está perdiendo rendimiento y terreno en la lucha por el título, situación que preocupa a la escudería austriaca.

"Bueno, si yo no hubiera estado aquí hoy, obviamente habría sido muy diferente para el equipo. Esa es una forma de verlo. Yo no estaría contento de no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy lo suficientemente ocupado en mi lado del garaje poniendo todo en orden.

"Presto toda mi atención a eso. Tal vez el equipo debe estar trabajando en eso (los problemas de Checo), pero hay que preguntarles a ellos. El viernes, por supuesto, yo ya estaba ocupado mejorando el auto, así que no voy a pensar en eso. No es mi problema", comentó el bicampeón durante el fin de semana en Montreal.

Verstappen sigue firme en el liderato del Campeonato de Pilotos con 195 puntos y sigue su camino rumbo al tricampeonato.