Abidal se disculpa por relación con Hamraoui

París.- Eric Abidal se disculpó públicamente con su esposa Hayet Abidal, luego de que se destapara que tuvo una relación con Kheira Hamraoui, jugadora del PSG que fue agredida físicamente el pasado 4 de noviembre.

Abidal tuvo que confesar la relación extramarital con Hamraoui; ambos coincidieron en el Barcelona entre 2018 y 2020, de acuerdo con las investigaciones del caso.

Durante las pesquisas, Kheira Hamraoui dijo que el chip de su celular estaba a nombre de su ex, el cual resultó ser el del antiguo directivo del Barcelona.

Hayet fue la primera en pronunciarse en redes sociales, con un mensaje que da a entender que pedirá el divorcio a Eric.

"Hayet Abidal, perdóname. Sea cual sea tu decisión, seguirás siendo a mis ojos la mujer de mi vida, y especialmente la madre de nuestros maravillosos hijos. Merezco esta humillación incluso si me mata vivo. Algún día me perdonarás", respondió el ex jugador en Instagram, de quien en su momento se sospechó de estar involucrado en el ataque contra Hamraoui.

Hayet Abidal también tomada como sospechosa de orquestar el ataque a Hamraoui, por lo que se vio en la necesidad de aclarar los rumores asesorada por un equipo de abogados.

"No tenemos informaciones. No somos parte de la demanda ni tampoco de la información judicial. Toda la información que tenemos la hemos visto en la prensa", expresaron sobre las acusaciones.

Kheira Hamraoui fue atacada a inicios de mes cuando regresaba a su casa por dos personas encapuchadas, los cuales la golpearon con una barra de hierro dejando duras lesiones en manos y piernas.