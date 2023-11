Abren Jets ventana de práctica para Aaron Rodgers

Agencia Reforma

Nueva York.- Los New York Jets abrieron el miércoles la ventana de práctica de 21 días para el mariscal de campo Aaron Rodgers, el siguiente paso en la rehabilitación del cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL tras un desgarro en el tendón de Aquiles.

El entrenador Robert Saleh dijo que Rodgers, quien cumplirá 40 años el sábado, fue autorizado para algunas actividades de futbol, pero estará limitado en las prácticas y no está autorizado para contacto. Saleh dijo que no hay riesgo adicional al dar este paso, enfatizando que no es necesariamente una señal de que Rodgers volverá a jugar esta temporada, sino más bien la siguiente parte del proceso de rehabilitación del mariscal de campo.

Al final del período de 21 días, los Jets tendrán que tomar una decisión si lo activan o pasará el resto de esta temporada en la lista de reservas lesionados.

Se lesionó hace 79 días

Rodgers se rompió el tendón de Aquiles en cuatro jugadas de su debut con los Jets el 11 de septiembre y fue operado dos días después. La operación incluyó un procedimiento de "puente rápido", que ayuda a acelerar el proceso de curación. Rodgers ha progresado rápidamente en su rehabilitación y todavía apunta a lograr un rápido regreso al campo sin precedentes.

Pero Rodgers reconoció durante su aparición semanal en "The Pat McAfee Show" el martes que los factores para que regrese a jugar esta temporada son dobles. Los médicos deben dar el visto bueno a Rodgers, y los Jets deben estar en la lucha por los playoffs de la AFC.

"Siempre ha sido, primero, ¿estoy sano?", dijo Rodgers. "Entonces, ¿estamos vivos? ¿Estamos en esto? ¿Estamos jugando lo suficientemente bien como para hacer una carrera? ¿Puedo intervenir, protegerme y jugar al nivel que soy capaz de jugar? Pero lo primero es la salud y, en segundo lugar, si estamos vivos para los playoffs".

Los Jets (4-7) han perdido cuatro seguidos y reciben el domingo a los Atlanta Falcons, líderes de la NFC Sur.