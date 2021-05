Acelera por su reinado

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih—La piloto chihuahuense de motociclismo de velocidad, Astrid Madrigal está ansiosa por regresar a la pista esté próximo fin de semana, cuando se corra la primera fecha del Campeonato Latinoamericano Femenino en Amozoc, Puebla.

La ‘Italika Women’s International Cup’ de esta forma abre su actividad en su tercera edición correspondiente a la temporada 2021 los días 28, 29 y 30 de mayo en el autódromo poblano “Miguel E. Abed”.

Para ello, Astrid es el mejor ejemplo, siendo una de las amplias favoritas a la corona por su talento para desenvolverse en la pista que ha sido bien encausado por Italika Racing.

Los resultados hablan por sí mismos, cuenta en su haber con nueve campeonatos en diferentes categorías, y en uno de ellos, la Italika International Women’s Cup para convertirse en la primera mexicana en ganar un campeonato avalado por la Federación Internacional de Motociclismo.

Esto se debe a la preparación que ahí se recibe pues no sólo se trata de “pulir” la técnica de conducción de la moto, también hay muchas cosas más.

La piloto mexicana resalta lo completa que es la plataforma de Italika, porque no solo se trata de recibir la preparación para maniobrar la moto, también se trabaja en el aspecto mental que les ayuda a enfrentar las situaciones que se presentan al competir y cómo manejarlas.

Para Astrid Madrigal de 21 años, la experiencia reunida en todos estos años es invaluable y así lo describe, “Claro que he influido mucho en lo que es ahora el motociclismo femenino porque yo fui de las primeras que ha estado ahí y que he hecho un muy buen trabajo y eso me tiene contenta”.

La chihuahuense está fungiendo además como coach en el talento junior para apoyar a los chicos.

También le alegra que cuenten con un selectivo para llevar a dos jóvenes a la Rookies Cup, un campeonato por el que han luchado mucho para que los niños tengan un mundial.

Desde muy joven está en este deporte – a los seis años comenzó su carrera- y uno pensaría que por tratarse de una actividad practicada generalmente por varones, este aspecto sería un obstáculo más a vencer.

Astrid Madrigal nos comenta que no lo fue, más allá de algunos comentarios no favorables que en ocasiones recibía, en general el trato que tuvo fue de respeto.

Madrigal nos dice que con el paso de los años ha visto con agrado cómo el interés de las chicas por el motociclismo ha crecido notablemente.

También señala “en la calle ya podemos ver que hay un montón de mujeres andando en moto, creo que la evolución no sólo ha avanzado deportivamente sino civil por decirlo de esta manera”.

Ella subraya que un factor que está haciendo la diferencia en este deporte es el apoyo que Italika Racing brinda a los interesados en ser pilotos.

“Están muy contentas de tener una plataforma deportiva que les está ayudando en absolutamente en todo porque sabemos que es un deporte muy caro… tienen todo accesible para ellas, tanto costos de viajes, de comidas, de hospedaje, moto, realmente se te da todo el paquete completo. Vamos a decir que es una cajita feliz”.

Y es la felicidad el efecto que provoca contar con un apoyo tan grande. Astrid asegura que cuando hay que correr en el extranjero el enfoque de las chicas se dirige a la técnica, a la competición y en general a la formación como pilotos profesionales.

El dato…

Astrid ya logró el campeonato de la ‘Italika Women’s Inteenational Cup’ y este año busca recuperar el cetro como la mejor piloto de toda Latinoamérica.

De Cerca:

Nombre: Astrid Madrigal

Edad: 21 años

Fecha de Nac: 2 de marzo 2000

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.60 Mts.

Disciplina: Motociclismo

Especialidad: Pista (Velocidad)

Experiencia: +10 años

Equipo: Italika Racing

16 campeonatos en su carrera

8 títulos internacionales

8 títulos nacionales