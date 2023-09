Acepta Comisión Disciplinaria error; Chivas pierde

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- La apelación de las Chivas por una supuesta alineación indebida no procedió ante la Comisión Disciplinaria, ya que la misma aceptó su error.

Luego de perder 3-1 ayer ante el Mazatlán en el Estadio AKRON, las Chivas buscaron la manera de ganar en el escritorio los tres puntos que perdieron en la cancha.

La protesta fue debido a que el Mazatlán alineó en su equipo suplente a Joaquín Esquivel, quien tenía 3 tarjetas amarillas con el Necaxa al inicio del torneo, y otras 2 con su actual equipo sinaloense.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria no había emitido un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas para Joaquín Esquivel.

A través de un comunicado, el organismo disciplinario informó la resolución de la queja emitida por las Chivas.

"De conformidad con el artículo 78 del mismo ordenamiento, para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas".

"En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones".

"En esa tesitura, se informa que se harán los ajustes correspondientes a nuestros sistemas y la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, quien no podrá alinear en el siguiente encuentro", señalaron.