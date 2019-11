Aceptó Kovalev pelea con Canelo solo por dinero

Rusia, Moscú.- En un video que publicó, el boxeador ruso Sergey Kovalev aceptó que siempre supo que no estaba en condiciones para vencer a Saúl Álvarez y sólo aceptó la pelea por el dinero.

"Las condiciones en las que fui colocado, la categoría y tiempo de preparación, era imposible que ganara. Cuando me acerqué a esta pelea estaba agotado de los tres combates anteriores, y ante Saúl Álvarez no tuve la fuerza para vencerlo a golpes fuerte con la mano derecha.

"El deporte profesional es un trabajo. No estoy en este deporte por medallas o premios, estoy en este deporte para ganar (dinero). Sería una tontería rechazar una oferta económicamente tan ventajosa, por supuesto que la acepté", declaró en el video, que ahora ya borró.

Es así, que el ruso indicó también que eran ilusos los que pensaron que ganaría.

"Las personas que creyeron que ganaría son unos ignorantes de este deporte, ya que para mí fue interesante desde el punto de vista financiero.

"Aquellos que hicieron una apuesta y pusieron su dinero en mí, es una avaricia muy mala, aunque ya es problema de ellos", estableció.

"Canelo", que subió dos divisiones para la pelea, noqueó al ruso en el asalto 11 el pasado 2 de noviembre. Con este triunfo, el mexicano ganó la corona Semicompleto de la OMB, su cuarto título en distintos pesos.