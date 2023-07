Acusa Sainz que Sergio Pérez lo intimidó durante la carrera

Agencia Reforma Agencia Reforma

Salzburgo, Austria.- Llegar al tercer lugar en el Gran Premio de Austria no fue una tarea sencilla para Sergio Pérez.

Pese al ritmo que mostró con el RB19 para remontar desde el puesto 15 hasta el podio, el mexicano tuvo que superar un lucha en pista y de palabras con Carlos Sainz Jr., de Ferrari.

El español, que ocupaba momentáneamente la tercera posición, describió como "intimidante" el ataque de Checo, el cual duró 4 vueltas.

"Los comisarios deben revisar esto (rebase), me estaba intimidando demasiado", comunicó el madrileño por la radio.

Sainz hizo lo que pudo con un monoplaza inferior y después de la estrategia fallida de la escudería italiana al llamarlo a pits al mismo tiempo que a Charles Leclerc, perdiendo tiempo y posiciones.

"No estoy muy contento. Tenía ritmo para más que cuartos. Estaba pilotando bien. Habrá que analizar qué se podía haber hecho diferente. Me quedo con sensación muy amarga", dijo Carlos.

Lo único rescatable en Maranello fue el segundo puesto de Charles Leclerc, que les ayuda a acercarse a Mercedes (178 puntos) y a Aston Martin (172 puntos) en el Campeonato de Constructores al sumar 158 tantos.

SUFRE HAMILTON

Las Flechas Plateadas se quedaron sin potencia en el Gran Premio de Austria.

Con la versión 'B' del W14, Mercedes sorprendió con el doble podio en España, sin embargo, ese avance que mostraron se ha desvanecido, en parte, por las condiciones de la pista del Red Bull y porque las otras escuderías también se encuentran en ese periodo de desarrollo.

Pese a la falta de velocidad del monoplaza negro, Lewis Hamilton superó al McLaren de Lando Norris en la arrancada por el cuarto lugar, pero, perdió ritmo y rápidamente fue desplazado.

"Ya sabemos que el auto es malo, condúcelo por favor", comunicó por la radio Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, al siete veces campeón ante sus constantes quejas.

Las paradas en pits solo empeoraron la situación para el británico, que se quedó estancado en la séptima plaza, seguido de su compañero George Russell.

"No había nada malo con el coche. El coche estaba bien. Definitivamente no esperaba que fuéramos tan malos, realmente no tengo una respuesta para eso. La sensación del coche era muy parecida a la que hemos tenido durante el último año", señaló Hamilton, que se mantiene cuarto en el Campeonato de Pilotos con 108 puntos.