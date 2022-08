Acusan a George Foreman de abuso sexual en los 70

Associated Press / George Foreman

Los Ángeles— El excampeón de los Pesos Pesados, George Foreman, es acusado de haber abusado sexualmente de dos menores de edad en la década de los 70, algo que ex boxeador niega.

El apodado "Big George" asegura que las mujeres llevan semanas extorsionándolo.

"En los últimos seis meses, dos mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años, en la década de 1970. Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones", indicó el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 en un comunicado.

Las mujeres, una de ellas sería la hija de un asesor y mánager de Foreman y la otra la hija de un boxeador que entrenó con él, presentaron la demanda ante un tribunal de Los Ángeles.

Según acusa una, el abuso se dio cuando ella tenía 15 y 16 años, mientras que la otra comentó que pasó a la misma edad y que el ex pugilista la amenazó entonces de que sí no cumplía su padre perdería el trabajo.

"El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis éxitos deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento. Me guío, y siempre lo haré, por mi fe y mi confianza en Dios. Trabajaré con mis abogados para desenmascarar de forma completa y veraz la trama de mis acusadores y defenderme en los tribunales. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas", señaló Foreman.

Foreman, miembro del Salón de la Fama del boxeo, fue campeón de los pesados en 1973, pero perdió la corona ante Muhammad Ali un año más tarde.

