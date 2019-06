¿Adiós Dorados? Maradona se postula para el Manchester

Buenos Aires, Argentina.- En entrevista la revista de futbol inglesa Four Four Two, Diego Armando Maradona se postuló como Director Técnico para el Manchester United.

El Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante tanto tiempo. Tantos grandes jugadores y un gran equipo bajo Alex Ferguson". "Si el Manchester United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado".

No obstante, el ''Pelusa'' aclara que en la actualidad esa preferencia ha cambiado y todo por la influencia de su compatriota Sergio "Kun" Agüero.

"Ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no se debe cambiar así, pero es por Kun (Agüero). Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo".

Por último, el DT de Dorados habló un poco de los futbolistas de los Red Devils y recriminó a Pogba por su actitud.

"Del United me gustaba Ander Herrera. ¿Paul Pogba? No trabaja lo suficientemente duro".





Fuente: www.elimparcial.com