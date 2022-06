Admite Fernanda Contreras estar en shock

Ciudad de México.- Fernanda Contreras Gómez está en shock después de haberse instalado al cuadro principal de Wimbledon, su segundo Grand Slam consecutivo en el año.

"¡Estoy en shock! Sólo felicidad, fue un partido increíble. Timea (Babos) jugó asombroso, su servicio es fantástico, felicitaciones, ella jugó muy bien", dijo en sus primeras declaraciones al torneo británico.

Cambiar la arcilla por el pasto ha sido toda una experiencia para la mexicana que vino de la Segunda Ronda de Roland Garros proveniente del torneo clasificatorio hasta el pasto de Wimbledon.

"Claro, 100 por ciento, mi entrenador me dijo 'El pasto es diferente, ten cuidado'. Llegué allí y no pude deslizarme en absoluto, lo completamente opuesto a la arcilla. El césped empezó a gustarme, me ayuda en mi estilo, en mi servicio, me gusta porque cuando te caes no te cortas, es como una pequeña almohada", declaró entre risas la mejor singlista mexicana (157), tras romper una racha de 26 años sin una jugadora nacional en Wimbledon.

La heredera de la dinastía Contreras recordó las anécdotas de su abuelo Francisco "Pancho" Contreras, quien jugó el mismo torneo.

"¡Oh Dios mío, fue asombroso! Recuerdo cuando era niña, nos contaba en Navidad sobre las fresas, la crema, el estadio de Wimbledon, recuerdo que el jugó las Semifinales nos decía que no había un sentimiento para describirlo, que tenías que estar ahí, y finalmente podré vivirlo, es emocionante", dijo casi entre lágrimas la mexicana.