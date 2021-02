Admite Gigliotti que jugó la Final contagiado

Ciudad de México.- Emmanuel Gigliotti jugó contagiado de Covid-19 la Final entre León y Pumas.

El delantero argentino confesó en una entrevista con TyC Sports que resultó positivo en la prueba PCR que tuvo que presentar un día después, para viajar a su tierra.

"Jugué la segunda Final (la vuelta), sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina y me hice el PCR que me exigían en Argentina y di positivo, entonces quiere decir que la Final la jugué con el bicho", comentó.

En esa Final, Gigliotti fue clave. Anotó casi de último minuto en el partido de ida, pero también abrió el marcador en la vuelta. Firmó dos de los tres goles de La Fiera.

Después de aquel juego, el técnico Ignacio Ambriz también dio positivo a Covid-19.