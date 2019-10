Admite 'Míchel' inyección anímica

Ciudad de México.- El técnico de Pumas Miguel González aseguró que la victoria ante Atlas le da una inyección anímica importante para el club, pues con ella sabe que le pide competirle a cualquiera en la Liguilla.

"Nos da mucha moral, muchas posibilidades como a otros, pero es cierto que quedar 5-1 como un rival como Atlas que está en la Liguilla nos permite pensar que podemos competir

"Creo que la gente que ha venido es para dedicarle el resultado porque nos ha aguantado de pie, nos hacía falta porque es refrendar la creencia que tiene el equipo, el esfuerzo, a veces con un esfuerzo como el de hoy no tenemos el premio", declaró.

El estratega ibérico resaltó la confianza que tiene en sus pupilos.

"Los jugadores saben que tengo mucha confianza en ellos, muchas veces me sale mal, me fastidia porque no tiene resultados con el esfuerzo que hacen, hoy demostramos que estamos preparados y que tenemos jugadores que cuando se quitan el peso de encima tenemos resultados como le de hoy", concluyó.

Pide Iniestra tranquilidad

Los resultados no deben de manejar el ánimo de los universitarios, señaló el volante de Pumas, Andrés Iniestra.

"Hay que estar tranquilos porque igual la semana pasada no nos veíamos en ningún lado y hoy tampoco nos podemos ver como campeón, creo que tenemos que ser muy ecuánimes a la hora de ver en qué momento estamos y en qué situación", detalló el canterano.

El tercer capitán de los auriazules no cree que el equipo tenga más o menos presión tras la salida de Rodrigo Ares de Parga.

"Nosotros tratamos de trabajar todas la semana de igual manera, salir a proponer, han sido diferentes partidos, es algo que tenemos que trabajar, en mantener el nivel de juego".