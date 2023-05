Admite Pamela Sobrino que no hay apoyos

CDMX.- El Ejército no es el responsable del deporte en México, aunque tenga contratados a seleccionados nacionales de diferentes disciplinas, y tampoco paga becas.

Pamela Sobrino, hermana de Jessica, la mejor acróbata del equipo tricolor de natación artística que cosechó tres oros y un bronce en la Copa del Mundo de Egipto, desmintió así al Presidente Andrés Manuel López Obrador quien en su mañanera afirmó que seis ondinas que pertenecen a la Sedena reciben viáticos.

"La verdad es que no los hay (apoyos del Gobierno) así como lo dijo el Presidente en la mañanera; hay seis de las atletas afiliadas al ejército, pero es un trabajo y tienen su sueldo según sus méritos y con tabulador del ejército.

"El ejército no es el organismo regulador del deporte en México, quien es la responsable es la Conade y a quien le corresponde mantener y llevar y que las niñas estén en fogueo y al pie de cañón es a ella", expuso Pamela en entrevista con CANCHA.

La ex deportista descartó repercusiones por alzar la voz a nombre de su hermana y la Selección Nacional y criticar a funcionarios e instituciones que "se están colgando" las medallas que las deportistas consiguieron gracias al apoyo de la Fundación Telmex.

"Qué represalias puede haber cuando solamente estoy repitiendo las palabras que ella (Ana Guevara) dijo (que no habría apoyos para deportes acuáticos). ¿Debería empezar a tener miedo? No, miedo de qué, ¿de que vengan a buscarme? gente sí me ha dicho que tenga cuidado", apuntó la hermana de la doble medallista en Egipto.