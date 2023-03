Afecta problema estomacal a Max Verstappen

Agencia Reforma

Jiddah, Arabia Saudita.- Max Verstappen se perderá el primer día de actividades en el Gran Premio de Arabia por un problema estomacal.

El bicampeón ha estado fuera de actividad en los últimos días sin probar el simulador, y se espera que se integre al garaje de Red Bull el día de mañana para las primeras prácticas libres.

"Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!", compartió el neerlandés en sus redes sociales.

Verstappen va por su segunda victoria de la temporada, y a demostrar que el RB19 es el mejor monoplaza de la parrilla.