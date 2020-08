Afición mexicana tiene una mentalidad muy cortita y envidiosa: Marco Fabián

Marco Fabián, volante que llegó como refuerzo a FC Juárez, aseguró que la afición mexicana tiene una mentalidad muy cortita y envidiosa, ya que no son capaces de valorar y apoyar el trabajo que hace un jugador fuera del país.

En entrevista para el youtuber español Zabalive, reconoció que el mexicano es el peor enemigo de un mexicano.

"Es muy lamentable, si tenemos que ser honestos algo de eso se manifiesta mucho en México, es la envidia y el egoísmo sobre todo con nosotros mismos, no solo en el futbol, en cualquier trabajo, alguien que destaca siempre vamos a ver el por qué y cuestionar", mencionó.

"La mentalidad es muy cortita no ven más allá de la situación de apoyarnos a nosotros, de estar felices que alguien triunfe. A Chicharito cómo lo tenían, leyenda, máximo goleador de la Selección, ha jugado en los mejores clubes del mundo, y en México es sumamente criticado, es el mejor ejemplo".

Lamentó que los medios nacionales, en su mayoría se dediquen a hablar más de los temas extrafutbol que de lo que se vive en cancha.

Recordó que la indisciplina que lo marginó de la Copa América en el 2011 fue uno de sus más grandes errores, pues junto con otro grupo de futbolistas metieron mujeres a una concentración. Sin embargo señaló que lo importante fue aprender y levantarse, porque a partir de ahí su carrera vino en ascenso.

"No me arrepiento de nada. He tenido varios problemas extra futbol, 8 jugadores nos perdimos la Copa América, y eso fue una gran motivación porque aprendí del error", dijo.

"Ese fue el que catapultó mi carrera, cuando pasa eso, a los dos meses viene ese partido contra el Barcelona. Me caí y me levanté, sé que hay una revancha, sé que el futbol es muy corto de memoria y no puedo salir a dar una entrevista y a gritarle al mundo, 'yo no fui, no era el de la foto'".

Señaló que el momento más sublime de su carrera fue cuando jugaba con Chivas y le ganaron al Barcelona 4-1, en un encuentro de pretemporada en el Herbalife World Football Challenge.

También reconoció que de todos los técnicos que ha tenido con Raúl Arias fue con el que no hubo química.

"Su forma de ver el juego, tácticamente, no estaba tan de acuerdo con él. Su trato con el jugador no era el ideal, no tuvimos esa química", abundó.