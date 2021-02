Aficionada revela por qué insultó a Nadal

Agencias

Melbourne.- Luego de que fuera retirada de las gradas del Rod Laver Arena por sus gritos y señas obscenas contra el español Rafael Nadal, la aficionada explicó los motivos de su postura durante el partido del número dos del mundo en el Abierto de Australia.

"No, ciertamente no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar”, mencionó en una entrevista para el programa Mañanas con Neil Mitchell de la radio australiana '3AW693'.

La espectadora reiteró que los partidos del español son aburridos y admitió que bebió un poco de alcohol, lo que la llevó a estar un poco desinhibida.

Asimismo, no entiende por qué no puede expresarse y considera que fueron maleducados al sacarla de la pista.

“No sé por qué no podía decir en alto lo que me parecía todo aquello, fueron muy maleducados al sacarme de la pista. Dijeron 'bien, tienes que irte', y yo dije: '¿Por qué? Soy un espectador, pagué mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar? ' Me refiero a que en el partido anterior grité a Svitolina", indicó.