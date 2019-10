Agrada a Zlatan el Napoli de Lozano

Roma, Italia.- Zlatan Ibrahimovic no ve con malos ojos jugar en el Napoli, donde sería compañero de Hirving Lozano, así lo dijo para La Gazzetta dello Sport.

"Me gustó el último documental sobre Maradona, nadie es como él. Casi me daría ganas de intentar una experiencia en el Napoli, sería fantástico replicar lo que hizo Diego. No estoy diciendo que iré allí, pero es un equipo que crea entusiasmo. Conmigo el San Paolo siempre estaría lleno", dijo.

El sueco actualmente milita en el LA Galaxy, donde comparte vestuario con Jonathan dos Santos y Uriel Antuna.

El delantero terminó la temporada regular con 30 goles en 29 partidos y se enfrentará este domingo a Minnesota en los playoffs. De avanzar, jugaría el derbi contra Los Ángeles FC de Carlos Vela

"Tengo 38 años y la ilusión de un niño, con las mismas ganas de triunfar. Esto es fundamental para mí, todavía no pienso en mi futuro, lo haré con calma con mi familia. Para seguir necesito algo particular, que mantenga viva mi motivación, en Los Ángeles o en otro sitio", dijo.

Ibrahimovic reveló que tuvo problemas con Josep Guardiola, cuando ambos estuvieron en el Barcelona en la temporada 2009-2010.

"Nunca tuvimos una confrontación, solo por su culpa. Y cuando nos enfrentamos él se escondía de mí. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...", afirmó.

Si la relación con Guardiola fue negativa, Ibrahimovic guarda un buen recuerdo del portugués José Mourinho, con el que trabajó en su etapa en el Inter.

"Mourinho es todavía el 'Special One', un ganador. Espero que vuelva pronto a entrenar y estoy seguro de que ganará inmediatamente", opinó.