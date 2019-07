Aguardan el depósito de la FMF

Ciudad de México.- Los Tiburones Rojos de Veracruz debutarían hoy en el Apertura 2019 de la Liga BBVA pero las 15 personas que ganaron una querella al club en la Comisión de Controversias de la FMF todavía no reciben su dinero.

El conjunto jarocho depositó el viernes pasado a la Federación Mexicana de Futbol los poco más de 18 millones de pesos que le debe a ex jugadores y ex integrantes de cuerpos técnicos de los escualos, pero el dinero no se reflejó hasta anoche en las cuentas de los afectados, le contó a CANCHA una fuente enterada del caso.

El Veracruz descansó en la Fecha 1 del torneo y eso permitió que el trámite todavía se realizara esta semana, pues inicia competencia hoy al recibir al Pachuca, pero el dinero no ha llegado.

Si esas deudas no son saldadas, el club jarocho no podría participar en el torneo, como estipula el Artículo 90 del Reglamento de Competencia, pero no se se indica qué ocurre si ese dinero ya está en las cuentas de la FMF.

Varios de los afectados esperan recibir hoy su pago antes de que el Veracruz juegue la Liga BBVA.