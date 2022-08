Ahora… ¡el Nacional!

De niño, cuando con su familia visitaba ranchos y veía a los toros, a Alonso Nevárez le daba miedo la sola idea de montar uno. Animado por sus amigos poco a poco perdió ese temor, se animó a montar uno y ahora, varios años después, se prepara para competir en el Campeonato Nacional de Rodeo que se celebrará en noviembre en la ciudad de Chihuahua.

El pasado fin de semana Nevárez logró su boleto al Nacional al conseguir el primer lugar en jineteo de toro de la Final Estatal de Rodeo 2022 que se llevó a cabo en Camargo. El jinete juarense, de 26 años de edad, logró el título con una puntuación de 78.5 puntos el primer día de competencia al aguantarle los ocho segundos al toro ‘El Kung Fu Panda’.

Es la primera ocasión que Alonso califica a un Nacional en categoría abierta, algo que ya había conseguido como subcampeón en la categoría juvenil, cuando representó a Chihuahua en Pesquería, Nuevo León.

“Me siento muy contento por los resultados. Nos tocaron días algo difíciles por las lluvias y en el primer toro logramos el título, con el segundo toro (Browny) no nos fue bien, pero con el primero alcanzamos el pase, y agradezco a mis patrocinadores, Arena La Tribu, Arena Prieto y la familia Sáenz por su apoyo que me permitió ir al Estatal”, comentó Nevárez.

Desde ya, el jinete fronterizo tiene la mira en esta competencia y los siguientes dos meses serán de preparación para dicho evento.

“Estamos preparándonos en el gimnasio de La Tribu y montando toros en la Arena Prieto, esperemos que las cosas salgan bien y qué mejor si podemos ganar. Este viernes hay un rodeo federado en Chihuahua y el viernes 9 de septiembre aquí en la Arena Prieto”.

–¿Cómo fue que empezaste en el rodeo?

“Desde pequeño mi familia estuvo involucrada en los caballos y en los ranchos, pero fue por un amigo que nos decía así ‘a ver súbanse a los animales’, y la verdad yo no me veía siendo jinete, de chico me daba miedo, pero viendo que la mayoría de mis amigos lo hacían, pues me animé también a probar”.

–¿Qué sientes cuando se abre la puerta y el toro empieza a reparar y tú tratas de aguantar los ocho segundos?

“Allá arriba no siente uno nada, es mucha adrenalina, es muy padre, incluso sabes que te juegas hasta la vida”, responde Nevárez.

En su preparación, Alonso entrena todos los días y se apoya con un tambo, además de correr diario, asistir al gimnasio y de dos a tres veces por semana montar un toro.

“La preparación física es importante más que nada por las lesiones porque vas contra un animal de hasta 10 veces más tu peso. Cualquier pisada o un jalón te puede safar un codo o un hombro. Gracias a Dios yo no he tenido lesiones graves, más allá de ser noqueado y como ahora en el Estatal que un cuerno me pegó en la clavícula, pero hay que estar preparados y saber lo que se va a hacer al montar”.

Conózcalo

Nombre: Alonso Nevárez

Fecha de nac.: 18 de octubre de 1995

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 69 kg