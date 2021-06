Ahora sí: ¡díganles bicampeonas a Tigres Femenil!

Reforma

Monterrey, NL.- Únicas, inalcanzables y doblemente campeonas. ¡Esto es Tigres Femenil!

El proyecto que inició Osvaldo Batocletti se convirtió en dinastía y hoy las felinas son las primeras bicampeonas de la Liga MX Femenil.

Fue el doblete en una misma noche para el equipo de Roberto Medina. La capitana Liliana Mercado levantó el trofeo de campeonas del Guardianes 2021 y al mismo tiempo la máxima goleadora Katty Martínez alzó el de Campeón de Campeones.

Con los cohetones en su máximo esplendor y la clásica melodía de "We Are The Champions" de Queen, Tigres se colocó la corona de reinas por cuarta vez en México.

Habían sido dos intentos fallidos por alcanzar el bicampeonato y también era la oportunidad de ganar por primera vez la vuelta de una Final en casa, y lo más emotivo: dar una vuelta olímpica con público, luego de más de un año de pandemia.

Y para no perder la costumbre, Tigres Femenil volvió a conjugar conceptos y alegría para jugar. Le demostró a Chivas cómo se gana un título de principio a fin.

Fue un 5-3 (7-4 global), en una noche que se pintó de amarillo desde el arranque y que concluyó con la furia de un equipo diseñado para competir y arrasar.

Primero fue un doblete de Lizbeth Ovalle, una "Maga" que siempre aparece en Finales y a los minutos 7 y 12, ya tenía el juego 2-0 a favor de las regias.

El tercero llegó al 14' con una jugada individual de Stephany Mayor que volvió locos a los más de 14 mil aficionados en el Estadio Universitario.

Pero Tigres no se ensañó y bajó las revoluciones, lo que fue bien aprovechado por Chivas para acercarse con goles de Miriam García al 40' y Carolina Jaramillo al 57', para el 3-2.

El equipo felino entendió el mensaje en la cancha de no confiarse y cerró el juego con furia. Blanca Solís y Mayor aprovecharon malas decisiones de Blanca Félix para el cuarto y quinto gol para la goleada.

Chivas le puso decoro a su derrota y en la compensación anotó Gabriela Valenzuela para el 5-3 definitivo, pero ni siquiera lo festejaron porque vino el silbatazo final y el rugido de bicampeonas.

El brillo de las medallas y trofeos iluminaron aún más la luz que genera Tigres Femenil: un equipo destinado al éxito.