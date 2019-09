Al América aprendes a amarlo, porque es como el Real Madrid: Miguel Herrera

Ciudad de México.- Miguel Herrera, entrenador del América, se atrevió a comparar a su equipo con el Real Madrid; además, reconoció que no era aficionado a las Águilas en su infancia.

"Yo de futbolista siempre escuché a mucha gente de los medios (decir) que 'el América es la mejor institución, es el Real Madrid del continente'. Yo en su momento dije que tenía que llegar a este club. La verdad es que yo no le iba al América, pero aprendes a amarlo", manifestó el ‘Piojo’ para TUDN.

Recordó que en su niñez, seguía al Atlante, club con el que tuvo la oportunidad de jugar por seis años en su época de futbolista, y que incluso dirigió en dos etapas.

"No era de los que amaba al América de chavo, no lo odiaba, le iba al Atlante, mi ideal era ser atlantista. Adoraba a Miguel Marín, no le iba a Cruz Azul pero me parecía el mejor arquero”, relató.

"Cuando me hice futbolista, se te salen todos esos apegos pero sí, en mi cabeza estaba llegar a esta institución (América) y ahora hay un gran cariño, un gran romance con el América. Es un equipo que no tiene medias tintas, o lo odias totalmente o lo quieres", señaló.





Fuente: www.elimparcial.com