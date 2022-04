Al América hay que temerle: Meré

CDMX.- Es momento de temerle al América, que mañana quiere dar un golpe de autoridad contra Tigres.

"Cómo se ha visto en años anteriores, los equipos que vienen apretando en las últimas jornadas son los que siempre vienen peleando por el título y en ese sentido nosotros sabemos que empezamos mal el campeonato y no hay ningún excusa, pero sí es verdad que venimos de cinco victorias consecutivas y creo que América es un rival a tener en cuenta y que por supuesto cualquier rival va a tener que poner 100 ojos porque América no deja de ser América, es el equipo más grande de México y en ese sentido siempre hay que temerle", advirtió.

América ya es sexto del torneo, con 22 puntos, 10 debajo del sublíder Tigres.

"El equipo llega en el mejor momento de la temporada, sin ninguna duda, creo que después de los últimos partidos que hemos hecho no tenemos que tenerle miedo a ningún rival, nuestro trabajo es centrarnos en lo que tenemos que hacer y no pensar en el rival.

"Obviamente sabemos las cualidades y las características y es una de las mejores plantillas de la Liga, de eso no hay duda y nosotros con estas armas tenemos qué contrarrestarlos y seguro que con la confianza que tenemos va a ser un partido lindo para la afición y sobre todo para que nosotros demos un golpe", comentó.

El partido está programado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

CUÍDENSE DE LEWANDOWSKI

Como jugador del Colonia, el defensa español Jorge Meré enfrentó a Robert Lewandowski en la Bundesliga.

Por eso compartió cómo debería frenarlo la Selección Mexicana en el Mundial.

"Por supuesto, es una gran amenaza, claro, Lewandowski es de los dos mejores delanteros del mundo, junto con Benzema, no me cabe duda y la característica que tienen es que cuando va a recibir al balón la descarga que tiene el primer toque de todo el equipo y en ese sentido hay que estar muy atentos dentro del área, la que tiene te la mete, de eso no cabe duda, pero sí la Selección Mexicana con los jugadores que tiene debe hacer un trabajo colectivo para detenerlo, aunque no sólo a él sino a todo Polonia", sentenció.