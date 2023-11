Al América no se le dará el título, dice Gignac

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- El América, superlíder del Torneo Apertura 2023, no será campeón, advirtió el delantero de Tigres, André-pierre Gignac.

Mientras hablaba sobre el retiro de Miguel Layún, quien espera cerrar su carrera profesional con un título de Liga MX con el América, el francés advirtió "que no se le va a dar".

En una amena plática que sostuvo vía streaming con Javier "Chicharito" Hernández y Oribe Peralta, Gignac que no puede pensar en otra cosa que no sea que su equipo levantará el título.

"No se va a dar (el título del América). Yo no lo puedo pensar, que lo piense él está bueno, pero yo no lo puedo pensar. Mejor para mí, perdón, Miguel (Layún), mejor que te vayas por la puerta de atrás", dijo entre sonrisas de los tres.

Gignac ha conquistado cinco títulos de Liga MX desde que llegó a Tigres, además una Liga de Campeones de Concacaf. También disputó una Final de Mundial de Clubes y otra de Copa Libertadores.

Sin embargo, en la Liguilla del Apertura 2023 busca alcanzar algo inédito en la historia del club: el bicampeonato.

Destaca a 'chavos' mexicanos

Durante su intervención, la leyenda felina dedicó un espacio para reconocer la calidad de los jóvenes jugadores mexicanos que han llegado recientemente a Tigres como Sebastián Córdova, Diego Lainez y Marcelo Flores.

"Esos niños son muy buenos. Marcelo tiene el pensamiento inglés, vas a ver, él va a ir bien, pide consejos, es buen chavo. Diego Lainez igual, Córdova, igual. Tenemos unos chavos mexicanos nosotros que creo que tenemos una de las mejores generaciones", comentó.

Alaba Liguilla y pide regreso del ascenso

Durante la charla, Gignac reconoció que le gusta el formato de competencia de la Liga MX, que incluye una Fase Final para definir al campeón.

"La intensidad con la que se juega es otro nivel. A mí me encanta el formato, a otros quizá no les pueda encantar", dijo.

Aunque consideró que el futbol mexicano ha crecido mucho en los ocho años que tiene en el País, sí mencionó que los directivos deben pensar en el regreso del ascenso.

"Los clubes no quieren invertir porque no hay ascenso", comentó.

'Revela' que 'Chicharito' vuelve a Chivas

Lo que quizá no esperaba el "Chicharito" Hernández es que Gignac "revelara" que el ex jugador del Real Madrid y Manchester United está por volver a Chivas.

"Ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra mí", le dijo, algo que el mexicano no atinó ni a confirmar ni desmentir.

Jugaría Gignac en la Kings League

Si bien planea respetar su contrato con Tigres, Gignac sí dejó abierta la puerta a jugar con el Olimpo United de la Americas Kings League, del que el "Chicharito" es presidente.

"Si me la guardas (la playera 10) para algunos partidos, yo jalo", le aseguró el francés.

"Como apasionado al futbol, el futbol es mi vida, sé que es parte de un trabajo, pero no lo veo así, sé que soy jugador de Tigres, primeramente, es lo más importante rendir en mi equipo en el largo plazo, porque todavía siento que tengo piernita, pero no sabemos, hay vacaciones y cae en las fechas adecuadas, vámonos".