Al ‘Canelo’ no le preocupa la altura de Callum Smith

San Antonio, Tx.- El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez intentará este sábado en San Antonio (Texas) imponer sus habilidades y fortaleza para contrarrestar la ventaja de estatura del británico Callum Smith, en una pelea en la que estarán en juego sus tres cinturones de los supermedianos.

La diferencia de estatura del inglés (1,91 m) es evidente, mientras que el tapatío mide 1,75 m.

"Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa", comentó 'Canelo'.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez.

"Sabía que era bajo, pero fue agradable verlo físicamente de cerca por primera vez", dijo Smith sobre su cara a cara con Álvarez.

"Siempre he dicho que la mejor versión de mí puede vencer a cualquiera en el mundo, y mientras la mejor versión de mí pase a través de esas cuerdas, puedo usar mis fortalezas para quitarle las suyas", agregó.

Esta será la primera y única pelea del "Canelo" en el 2020, en la que intentará quitarle el invicto al europeo (27-0 y 19 KOs).