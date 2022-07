¡Al grito de playoffs!

Cumplido el primer objetivo de calificar a los playoffs, los Indios de Juárez empiezan esta noche la segunda parte del camino que pretenden que los lleve a la meta principal: la final de la Liga Estatal de Beisbol 2022. Hoy y mañana, la novena aborigen será anfitriona de los Manzaneros de Cuauhtémoc en la primera fase de los playoffs, en una serie a ganar tres de cinco juegos.

A diferencia de lo que fue el horario habitual en la temporada regular, estos dos primeros partidos darán inicio a las 7:45 pm en el Estadio Juárez, ubicado sobre la avenida Reforma.

“Sí, ya los enfrentamos, creemos que no es un equipo malo, no hay equipos malos, no hay que hacer menos a nadie, tenemos que echarle todas las ganas en estos playoffs y llegar con un chip nuevo a playoffs, tratar de arrasar con todas las series”, declaró en la semana el jugador de los Indios Kevin García.

En la temporada regular, Indios y Manzaneros se enfrentaron en la Semana 6 y el equipo fronterizo ganó la serie 2-1. Los dos primeros partidos se jugaron en Juárez con victorias para los de casa 4-2 y 12-7, mientras que el tercer encuentro fue en Cuauhtémoc, también con triunfo para el local 8-5.

“Listos para enfrentar a Cuauhtémoc a partir del viernes, la temporada ya quedó atrás, cerramos capítulo. En ganados y perdidos empatamos en primer lugar, por reglas de la liga se basa en el dominio, pero una temporada muy buena y seguimos listos para la siguiente etapa de esta temporada”, dijo por su parte Guillermo Armenta, manager de los fronterizos.

Al término de las 10 series de la fase regular, los Indios terminaron en el segundo lugar general con 21 triunfos y nueve derrotas. Manzaneros fue séptimo con 13-17.

El equipo juarense anotó 245 carreras y permitió 151, mientras que Cuauhtémoc timbró 213 veces la registradora y recibió 199.

El mejor bateador de los Indios fue Óscar Aragonez, con un promedio de .372, y de los Manzaneros fue Raudel Meraz, con .422.

Sobre la lomita de los disparos, el mejor lanzador de Juárez fue el sinaloense Luis Payán, con 3.00, e Iván Hernández terminó como el mejor de Cuauhtémoc, con 3.92.

“En playoffs esperen un manejo diferente del bullpen y de toda la estrategia porque son series cortas y tenemos que ganar juego por juego”, señaló Armenta.

Liga Estatal de Beisbol

Playoffs

Juego 1

Viernes 22 de julio

7:45 pm, Estadio Juárez

Juego 2

Sábado 23 de julio

7:45 pm, Estadio Juárez

Frente a frente

Indios Manzaneros

2 Lugar 7

21-9 Récord 13-17

245-151 CA-CR 213-199

.320 Avg. .300

4.27 PCL. 5.35

Óscar Aragonez .372 Mejor bateador Raudel Meraz .422

Luis Payán 3.00 Mejor pitcher Iván Hernández 3.92

11 Campeonatos 11

Juárez vs Cuauhtémoc

En la temporada regular

Semana 6

Manzaneros 2, Indios 4, Estadio Juárez

Manzaneros 7, Indios 12, Estadio Juárez

Indios 5, Manzaneros 8, Estadio Cuauhtémoc