Al plano internacional

Chihuahua.- El pugilista de 23 años de edad y nacido en está capital, Luis “Matador” Hernández, está haciendo su propio camino para llegar al objetivo que se ha trazado desde que inició en el boxeo, convertirse en el primer campeón mundial chihuahuense.

“Para éste última pelea me preparé bien, con mucho tiempo, ya que tenía que dejar buen sabor de boca después de dos años sin presentarme aquí en casa, y la meta era clara, convencer y dar espectáculo y se cumplió”, dijo Hernández.

Ahora regresará al gimnasio nuevamente bajo las órdenes de Rodolfo “Picos” Montes quien con su gran sabiduría lo ha sabido llevar paso a paso en éste difícil camino del boxeo así como en la preparación física con el “Black” Eulogio Verdugo ya que en estos momento su manager Vicente Ruiz está en plenas negociaciones con Óscar de La Hoya para su próximo combate que seguramente será arrancando el 2020.

“Debo estar activo y listo para todo lo que viene, me dedicó al cien por ciento al entrenamiento, pero reconozco que me gustaría combinarlo estudiando inglés, pero estoy consciente que necesito agarrar más experiencia y fogueo, lo que me estaría dando madurez y la posibilidad en unos dos años de que se me de la oportunidad de disputar un título mundial”, dijo el recién ganador del título súper ligero en la división juvenil de la WBC.

El púgil de Ávalos Villa Juárez llegó hace unos días de Cancún donde se realizó la Convención del Consejo Mundial de Boxeo y donde recibió delante de grandes campeones mundiales el reconocimiento a la mejor pelea juvenil del año 2019 cuando derrotó en el mes de abril a Diego Santiago para convertirse en campeón mundial juvenil.

“Hay que seguir trabajando fuertemente para mejorar algunos aspectos como el contragolpeo al momento de esquivar un golpe hacerlo rápido, me dice el Picos que cuando lo haga, los sueños se cumplirán, además de seguir perfeccionando mi gancho izquierdo al hígado y rematando con mi puño la mandíbula, mi gran fortaleza”, explicó el aún invicto “Matador”.

De Cerca:

Nombre: Luis Alberto Hernández Ramos

Edad: 23 años

Fecha de Nac: 9 Junio de 1996

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 68 Kgs.

Estatura: 1.76 Mts.

Disciplina: Boxeo

Apodo: El Matador

Entrenador: Rodolfo “Picos” Montes

Su frase...

“He conocido la lona pero no la derrota”

Su palmarés...

Récord Profesional: 20-0

(18 KO)

En el 2019 en la WBC

-Campeón Mundial Juvenil

-Título Juvenil Súper Ligero