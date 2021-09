Alaba Di María a Messi y CR7 como personas

Buenos Aires— El atacante argentino Ángel di María dijo que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo son, además de grandes futbolistas, enormes personas.

El jugador del París Saint Germain contó en una entrevista a TyC Sports que a su compañero de equipo y selección no le gusta ser tratado como "lo que es, un extraterrestre".

"Yo siempre le dije 'Enano'. Al principio no, pero cuando agarramos amistad empecé a decirle así. Creo que como él me dice 'Fide', yo le dijo 'Enano', quedó desde hace tiempo y seguirá siempre igual. Lo trato como uno más, como le gusta que lo traten.

"No le gusta el show, por eso con los que se juntó siempre, con los que tiene más relación, con los que mejor se lleva, es con la gente que lo trata de igual a igual y lo hace sentir de esa manera. Porque si lo tratas como lo que es, un extraterrestre, lo seguís teniendo en esa burbuja que no le gusta, porque a él le gusta poder compartir momentos, ir a comer asado, tomar mates, pasarla bien, reírse. Nosotros jodemos y todo, en la prensa digo que es un extraterrestre porque lo es, es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo para nosotros es Leo, es el 'Enano' y lo tratamos de esa manera", mencionó.

Sobre su excompañero en el Real Madrid indicó que en la cancha busca ser el número uno, pero afuera es otra cosa.

"En mi primer cumpleaños en Real Madrid yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona", mencionó.

También alabó a Neymar.

"Neymar es lo que se ve. Es alegría, está en un cumple todo el día. El típico brasilero, con un corazón enorme porque es un fenómeno, una persona excepcional", declaró.

Di María también reveló historias sobre algunos de sus entrenadores, como Jose Mourinho, de quien dice siempre lo trató bien, pero no le importa pelearse con quien sea.

"Está loco, es un fenómeno. Conmigo siempre fue buena gente. En el vestuario puteaba, se peleaba con cualquiera, no le importaba quién era. Una vez se empezó a pelear con Cristiano en el vestuario, le empezó a decir que no corría, que todos corrían para él. No le importa nada.

"Un día yo tenía cuatro amarillas y me dice: 'Si te sacan amarilla este partido, te doy cuatro días libres'. Y entré y metí una patada terrible que casi es roja directa y me gané los días libres". reveló.

Mencionó al que considera a su peor técnico: Louis Van Gaal.

"Mi problema en el Manchester (United) fue el técnico. Van Gaal fue el peor de mi carrera. Hacía un gol y una asistencia y al otro día me mostraba pases que había hecho mal. Me limpió de un día para el otro. No le gusta que los jugadores sean más que él".

A nivel albiceleste, criticó a Jorge Sampaoli y alabó a Alejandro Sabella

"Con Sampaoli arranqué bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido en el Mundial, me limpió. Primero decía que estábamos Leo, yo y el resto, luego, no me puso contra Croacia. Es una persona muy rara. Pasaron muchas cosas entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara. Fue una lástima.

"(Sabella) Era un genio. Una cabeza diferente al resto. Cada cosa que nos decía, pasaba. Estoy feliz de haber sido su jugador", manifestó.