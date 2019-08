Alan Cervantes sentía presión tras compararlo con De Bruyne

Guadalajara.- El mediocampista de Chivas, Alan Cervantes, reconoció que la comparación que hizo José Cardozo de su persona con Kevin De Bruyne, le terminó afectando, a cierto grado que sintió mayor presión y responsabilidad, pese a que en el inicio fue motivante para el jugador.

"Claro que me motivó, obviamente no me lo esperaba, pero por supuesto que me puso muy contento, me llenó de confianza, pero a la vez me llenó de responsabilidad el saber que tenía que responder a esa comparación. En esa parte me pudo afectar un poco y de repente sentía más presión y más responsabilidad, pero ya es cosa de cada jugador, con el tiempo la experiencia y la madurez. Vienes aprendiendo a manejar las cosas de la mejor manera”, reconoció.

Ante dicha situación, el canterano del Guadalajara estableció que no le agradan las comparaciones, por lo que pese a que tenga estilos similares a algunos jugadores, espera llegar a ser reconocido por su trabajo y aseguró que le gustaría ser referente en el equipo rojiblanco para, después, buscar emular la carrera del mediocampista belga en Europa.

“Siempre he sido de las personas que no le gustan las comparaciones y que la persona o el jugador sea ella misma, no me quiero comparar con nadie. Soy Alan Cervantes, tengo mi estilo parecido a algunos jugadores, pero eso es un muy diferente a ser como el jugador. En mi mente y mis objetivos está el ser campeón con Chivas, ser referente en Chivas y de ahí poder emigrar a Europa para tener una carrera similar a la de Kevin De Bruyne, ahorita ya no pienso tanto en eso, ya me enfoco en ser la mejor versión de mí mismo en corto y largo plazo”, agregó.

Al final, respecto a el interés del Benfica por su compañero Alexis Vega, el contención del Rebaño enfatizó en que se tiene que tomar de la mejor manera, ya que puede ser un envión anímico positivo o termine afectando, tal como sucedió con él.

“Respecto a Alexis, es un tema de cada jugador de cómo lo manejes; algunos pueden perder el piso o algunos les puede dar para arriba y trabajarlo al final, pero creo que primero te motiva y te da también una mayor responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien para retribuir y darle cara a eso que están diciendo. Es saber manejarlo y no darle la importancia suficiente para no perder el piso”, concluyó.

Chivas se medirá este sábado ante Atlético de San Luis, a partir de las 9:00 pm en la cancha del Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 4.